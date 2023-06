REGARDER | Erdogan a prêté serment pour un troisième mandat en tant que président turc et jure l’unité

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a prêté serment pour un troisième mandat.

Erdogan a appelé à l’unité et a promis de servir avec impartialité.

Il a remporté les élections du 28 mai face à une puissante coalition d’opposition.

Le Turc Recep Tayyip Erdogan a prêté serment pour un troisième mandat en tant que président samedi, promettant de servir « impartialement » après avoir remporté un second tour historique pour prolonger son règne de deux décennies.

Erdogan a appelé à l’unité et à mettre de côté la colère et le ressentiment de la campagne alors qu’il s’exprimait lors d’une somptueuse cérémonie dans son palais présidentiel de la capitale Ankara en présence de dizaines de dirigeants mondiaux.

Le dirigeant turc transformateur mais source de division a remporté le second tour du 28 mai contre une puissante coalition d’opposition, malgré une crise économique et la colère suscitée par la réaction au tremblement de terre de février qui a tué plus de 50 000 personnes.

Les résultats officiels montrent qu’Erdogan a remporté 52,18% des voix tandis que son rival laïc Kemal Kilicdaroglu a obtenu 47,82%.

S’exprimant au Parlement après la cérémonie, Erdogan a déclaré :

En tant que président, je jure sur mon honneur et mon intégrité, devant la grande nation turque… de travailler de tout mon pouvoir pour protéger l’existence et l’indépendance de l’État… et de remplir mon devoir avec impartialité.

Les partisans du Parlement ont ovationné Erdogan pendant une minute après sa prestation de serment, tandis que certains députés de l’opposition ont refusé de se lever.

Dans son serment, Erdogan a également promis de ne pas déroger à l’état de droit et aux principes laïcs de la république fondée par Mustafa Kemal Atatürk il y a 100 ans.

Le dirigeant turc le plus ancien, qui a survécu à des manifestations de masse, à un scandale de corruption et à une tentative de coup d’État ratée depuis son arrivée au pouvoir en 2003, est désormais confronté à d’importants défis immédiats au cours de son troisième mandat, notamment le ralentissement de l’économie et les tensions avec l’Occident.

« D’un point de vue géopolitique, l’élection renforcera la poursuite récente par la Turquie d’une politique étrangère indépendante », a déclaré Matt Gertken, stratège géopolitique en chef chez BCA Research.

« Cette politique vise à extraire le maximum d’avantages économiques et stratégiques des États orientaux et autocratiques tout en empêchant une rupture permanente des relations avec les démocraties occidentales », a-t-il déclaré.

« Les tensions avec l’Occident vont probablement augmenter à nouveau », a ajouté Gertken.

– ‘Faisons la paix-

Debout à côté de sa femme Emine, Erdogan a promis d’embrasser tous les segments de la société lors de la cérémonie dans son palais après avoir visité le mausolée d’Atatürk.

« Nous embrasserons les 85 millions de personnes, quelles que soient leurs opinions politiques, leurs origines, leurs croyances ou leurs sectes », a-t-il déclaré, espérant que ses opposants répondraient à son appel.

« La Turquie a plus que jamais besoin d’unité et de solidarité », a-t-il déclaré.

La polarisation dans la société s’est accentuée sous le règne d’Erdogan – appelé « Reis » par ses partisans (« le chef »).

Il a dit:

Nous voulons que tous les segments de l’opposition, y compris les journalistes, les écrivains, la société civile, les artistes et les politiciens, se réconcilient avec la volonté nationale. S’il y a du ressentiment, si les cœurs sont brisés, trouvons un moyen de faire la paix.

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, le président vénézuélien Nicolas Maduro, le vice-président iranien Mohammad Mokhber, le Premier ministre de droite hongrois Viktor Orban et le président de la chambre basse du Parlement russe, Viatcheslav Volodine, figuraient parmi les invités étrangers à la cérémonie.

Dans le dernier signe de dégel entre les deux ennemis jurés, le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan était également présent.

– Economie mordante –

Résoudre les problèmes économiques du pays sera la priorité d’Erdogan, avec une inflation de 43,70%, en partie à cause de sa politique peu orthodoxe de réduction des taux d’intérêt pour stimuler la croissance.

Le président doit dévoiler son nouveau cabinet samedi soir, les médias spéculant sur le retour de l’ancien ministre des Finances Mehmet Simsek, une figure rassurante d’envergure internationale.

Ancien économiste de Merrill Lynch, Simsek est connu pour s’opposer aux politiques non conventionnelles d’Erdogan.

Il a été ministre des Finances entre 2009 et 2015 et vice-Premier ministre chargé de l’économie jusqu’en 201 avant de démissionner avant une série de chutes de livres cette année-là.

« Le gouvernement d’Erdogan semble poursuivre un programme de stabilisation orthodoxe », a déclaré Alp Erinc Yeldan, professeur d’économie à l’Université Kadir Has d’Istanbul.

« Ce que nous voyons maintenant, c’est que les nouvelles concernant Mehmet Simsek et son équipe sont accueillies avec enthousiasme par les marchés », a-t-il déclaré à l’AFP.

Les nouveaux membres du Parlement turc ont prêté serment vendredi lors de sa première session après les élections du 14 mai, l’alliance d’Erdogan détenant la majorité dans la chambre de 600 sièges.

Avant un sommet en juillet, les alliés de l’OTAN attendent avec impatience qu’Ankara donne son feu vert à la volonté de la Suède de rejoindre l’alliance de défense dirigée par les États-Unis.

Erdogan a retardé l’approbation de la demande, accusant Stockholm d’abriter des « terroristes » du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), interdit, qui est répertorié comme groupe terroriste par Ankara et ses alliés occidentaux.

Le chef de l’OTAN Jens Stoltenberg et l’ancien Premier ministre suédois Carl Bildt, qui ont assisté à la cérémonie au palais d’Erdogan, devraient le presser d’abandonner son opposition à la candidature de Stockholm.