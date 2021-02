REGARDER: Énorme EXPLOSION au Texas après la collision d’un train avec un camion à 18 roues

Les premiers intervenants à Cameron, au Texas, sont aux prises avec un énorme incendie causé par une explosion après la collision d’un train et d’un camion de 18 roues. Des images de témoins oculaires ont capturé le moment où une énorme boule de feu s’est élevée sur le site.

Des rapports locaux indiquent que le chef de train et le conducteur du camion se sont échappés de l’accident, qui s’est produit à un passage à niveau. Des images de la scène montrent des wagons de train renversés et enflammés.

Le shérif du comté de Milam, Chris White, a déclaré que l’incendie était principalement alimenté par du pétrole et qu’il y a « Aucun rapport sur les risques chimiques. » Des évacuations dans la région sont cependant en cours, alors que les autorités combattent l’incendie. Les commerces et les maisons à proximité de l’incident ont été vidés alors que l’incendie faisait rage.

Les résidents ont également été invités à rester à l’écart de la zone pour laisser la place aux véhicules d’urgence, car plusieurs agences locales interviennent.

RUPTURE: Un train et 18 roues entrent en collision près de Cameron dans le comté de Milam. Le shérif me dit que le conducteur du train et le chauffeur du camion se sont échappés. Nous fournissons des mises à jour en direct @ 25NouvellesKXXV et en ligne à https://t.co/2aw7ZEvi8N. pic.twitter.com/vN2G6OrK8E

– Lindsay Liepman (@LindsayLiepman) 23 février 2021