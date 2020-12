Matt Hancock fera le point sur la crise des coronavirus alors que le Royaume-Uni s’attaque à une nouvelle variante du virus qui se propage rapidement dans le sud-est de l’Angleterre.

Le ministre britannique de la Santé informera les citoyens de la pandémie et pourrait verrouiller davantage de régions du pays après que Londres et certaines parties du sud-est du pays soient passées aux restrictions de «niveau 4» avec la fermeture des magasins non essentiels.

Des responsables gouvernementaux ont révélé la semaine dernière qu’ils suivaient une version mutée du virus et ont déclaré samedi qu’il était devenu la variante dominante du coronavirus à Londres et dans certaines parties du sud-est.

Plusieurs pays avaient interrompu les voyages depuis le Royaume-Uni avec la réouverture mercredi de la frontière entre la France et le pays aux citoyens français, aux résidents et à ceux ayant une «raison légitime» de voyager.

Regardez la déclaration de Hancock en direct dans le lecteur vidéo ci-dessus.