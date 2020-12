MADISON, Wisconsin – L’équipe juridique du président Donald Trump se présente samedi devant la Cour suprême de l’État dans l’un de ses derniers efforts pour annuler les résultats des élections du Wisconsin après une série de défaites juridiques.

Les arguments – une rareté le week-end – surviennent un jour après qu’un juge a rejeté les affirmations du président républicain selon lesquelles plusieurs pratiques électorales du Wisconsin violaient la loi et conclu que les responsables électoraux avaient raison de donner les 10 votes électoraux de l’État au démocrate Joe Biden.

Les juges examineront cette décision et devraient statuer avant la réunion du Collège électoral à midi lundi.

Trump fait face à un chemin difficile. La Cour suprême de l’État a jugé la semaine dernière 4-3 contre Trump et ses partisans dans trois poursuites.

De plus, cette semaine, la Cour suprême des États-Unis a rejeté une tentative du Texas d’annuler les résultats dans le Wisconsin et dans trois autres États, un juge fédéral du Wisconsin a rejeté une poursuite intentée par des alliés de Trump et un autre juge fédéral a exprimé son profond scepticisme à l’égard d’une autre affaire. cherchant à empêcher les votes électoraux du Wisconsin d’aller à Biden.

Biden a remporté le Wisconsin par environ 21000 voix sur 3,3 millions de votes, ce qui lui donne une marge de victoire de 0,6 point de pourcentage. Trump a payé 3 millions de dollars pour un recomptage dans les comtés de Dane et de Milwaukee, mais le recomptage a légèrement élargi la victoire de Biden.

Trump a intenté une action en justice directement devant la Cour suprême de l’État, mais les juges l’ont rejeté, affirmant qu’il devrait commencer devant un tribunal inférieur. Trump a ensuite déposé une contestation devant le juge de réserve Stephen Simanek vendredi. Après une audience matinale, Simanek s’est prononcé contre Trump, affirmant que les responsables avaient organisé des élections équitables.

« Il n’y a aucune preuve crédible d’inconduite ou de fraude à grande échelle », a-t-il déclaré depuis le banc.

Quelques heures plus tard, Trump a fait appel et a demandé à la Cour suprême de se saisir de l’affaire plutôt que de la renvoyer devant la Cour d’appel. Les juges ont accepté de prendre l’affaire et ont programmé les arguments de samedi.

La décision antérieure de la Haute Cour montre la difficulté pour Trump. Une majorité a refusé de reprendre son action initiale et deux des trois dissidents, le juge en chef Patience Roggensack et la juge Annette Ziegler, ont montré une réticence à rejeter un grand nombre de votes, comme Trump l’a demandé.

Dans une autre décision 4-3 dans une contestation différente des résultats des élections la semaine dernière, le juge Brian Hagedorn a écrit une opinion concordante exprimant son inquiétude à la perspective de mettre de côté la volonté des électeurs.

« C’est un chemin dangereux que l’on nous demande de suivre », a-t-il écrit. « La perte de confiance du public dans notre ordre constitutionnel résultant de l’exercice de ce genre de pouvoir judiciaire serait incalculable. »

Les trois affaires que le tribunal a examinées la semaine dernière sont allées dans le même sens, avec Hagedorn, qui a été élu l’année dernière avec le soutien des républicains, s’alignant sur les trois libéraux de la cour, la juge Ann Walsh Bradley, Rebecca Dallet et Jill Karofsky.

En dissidence, trois conservateurs, Roggensack, Ziegler et la juge Rebecca Bradley. (Les Bradleys ne sont pas liés.)

Une quête pour lancer 221000 bulletins de vote

Dans ses défis à l’élection du Wisconsin, Trump n’allègue pas de fraude. Au contraire, il soutient que plusieurs pratiques électorales – certaines de longue date – étaient illégales.

Il cherche à lancer environ 221 000 bulletins de vote dans les comtés de Dane et de Milwaukee, les deux parties les plus démocratiques de l’État. Il ne demande pas d’éliminer les bulletins de vote dans les 70 autres comtés de l’État qui ont été exprimés de la même manière.

L’équipe de Trump fait valoir que les greffiers ont eu tort de remplir les adresses des témoins sur les enveloppes de vote des absents. Cette politique a été proposée il y a quatre ans à la demande des républicains de la Commission électorale de l’État et Simanek a estimé vendredi que c’était une pratique appropriée.

Le président conteste également les événements «Démocratie dans le parc» qui se sont tenus à Madison, où des agents électoraux en poste dans plus de 200 localités ont recueilli des bulletins de vote par correspondance. Simanek a conclu que les événements étaient légaux et les a comparés aux urnes pour les absents que de nombreuses villes ont installées cet automne.

Trump fait valoir que le vote anticipé en personne a été mené illégalement, affirmant que la loi de l’État oblige les électeurs à remplir deux formulaires au lieu d’un. Les greffiers utilisent un formulaire depuis plus d’une décennie et Simanek a estimé que la pratique était acceptable.

Trump soutient également que les greffiers ont donné aux électeurs trop de latitude pour décider s’ils étaient confinés chez eux. Les électeurs qui s’identifient comme incarcérés pour une durée indéterminée n’ont pas à fournir une pièce d’identité avec photo pour voter en tant qu’absentéisme, comme d’autres le doivent.

Environ 215 000 électeurs ont affirmé ce statut et les républicains soutiennent que certains d’entre eux ne remplissent pas les critères. Les démocrates ont déclaré que l’augmentation du nombre de personnes qui se considèrent confinées indéfiniment n’est pas surprenante en raison de la pandémie de coronavirus.

Simanek a constaté que les fonctionnaires avaient adhéré aux politiques de l’État dans la manière dont ils traitaient ces électeurs.

Le litige intenté ce printemps par le Parti républicain de l’État au sujet de la loi sur l’emprisonnement pour une durée indéterminée reste en instance devant la Cour suprême de l’État. Mais Simanek a noté que les directives de la Commission électorale de l’État sur la façon d’administrer la loi sur l’emprisonnement pour une durée indéterminée « ont été essentiellement approuvées par la Cour suprême du Wisconsin » dans une décision initiale dans cette affaire.

