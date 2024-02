REGARDER EN DIRECT : La Chambre se réunit pour tenter à nouveau le vote de destitution de Mayorkas

WASHINGTON (AP) — Après avoir échoué à destituer le secrétaire à la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas la première fois, les Républicains de la Chambre sont déterminés à réessayer mardi, mais il n’est pas du tout certain que le vote de refonte produira un meilleur résultat après le revers politiquement embarrassant de la semaine dernière.

Regardez les débats de la Chambre des représentants dans le lecteur ci-dessus.

Le vote du soir devrait être serré, la majorité républicaine élimée du président Mike Johnson étant incapable de gérer de nombreux transfuges ou absences face à l’opposition farouche des démocrates à la destitution de Mayorkas, le premier secrétaire de cabinet accusé depuis près de 150 ans.

Malgré l’arrivée attendue du chef de la majorité Steve Scalise, qui renforcera les chiffres du GOP après avoir été absent de Washington pour des soins contre le cancer, même un autre législateur disparu ou retardé par les intempéries pourrait mettre en péril la destitution de Mayorka. Si le vote se poursuit plus tard dans la semaine, le résultat des élections spéciales de mardi à New York pour remplacer le représentant déchu George Santos pourrait encore faire pencher la balance.

Johnson a posté une photo les poings serrés avec Scalise, annonçant sa rémission du cancer, en disant : “j’ai hâte de le retrouver dans les tranchées cette semaine !”

Les efforts du Parti républicain pour destituer Mayorkas sur la sécurité des frontières ont pris un air de désespoir politique alors que les Républicains tentent de respecter leurs priorités après l’incident de la semaine dernière et après que les Républicains ont rejeté un paquet bipartisan sur la sécurité des frontières du Sénat.

La sécurité des frontières est devenue l’une des priorités de la campagne électorale, Donald Trump, le favori républicain à l’investiture présidentielle, insistant sur le fait qu’il lancerait dès le premier jour “la plus grande opération d’expulsion intérieure de l’histoire américaine” s’il reprend la Maison Blanche.

Dans un langage dur ce week-end, Trump a dégradé les arrivées d’immigrants. allant même jusqu’à suggérer sans preuve qu’ils introduisent des maladies aux États-Unis. Trump a réitéré ses plans d’une rafle au cours du deuxième mandat visant à expulser potentiellement des millions de nouveaux arrivants des États-Unis, un spectacle pratiquement inédit dans les temps modernes.

“Nous n’avons pas le choix”, a déclaré Trump lors d’un rassemblement en Caroline du Sud.

La Chambre, qui a lancé une enquête de destitution contre le président Joe Biden pour les relations commerciales de son fils, a plutôt tourné son attention vers Mayorkas après que la représentante de Géorgie, Marjorie Taylor Greene, alliée de Trump, ait fait avancer le débat.

Si la Chambre réussit à destituer Mayorkas, les accusations portées contre lui seraient portées devant le Sénat pour un procès, mais ni les sénateurs démocrates ni républicains n’ont manifesté d’intérêt pour la question et la question pourrait être renvoyée indéfiniment à une commission.

Après une enquête de plusieurs mois, le Comité de la sécurité intérieure de la Chambre des représentants a déposé deux articles de mise en accusation contre Mayorkas – arguant qu’il avait « volontairement et systématiquement » refusé d’appliquer les lois sur l’immigration en vigueur et qu’il avait trahi la confiance du public en mentant au Congrès et en affirmant que la frontière était fermée. sécurisé.

Jamais auparavant un secrétaire de cabinet en exercice n’avait été destitué, et il y a près de 150 ans, la Chambre votait la destitution du secrétaire à la guerre du président Ulysses S. Grant, William Belknap, pour un système de pots-de-vin dans des contrats gouvernementaux. Il a démissionné quelques instants avant le vote.

Mayorkas, qui n’a pas comparu pour témoigner avant la procédure de destitution, a imputé la crise frontalière au Congrès, qui n’a pas mis à jour les lois sur l’immigration à une époque de migration mondiale.

“Il ne fait aucun doute que nous sommes confrontés à un défi, à une crise à la frontière”, a déclaré Mayorkas ce week-end sur NBC. “Et il ne fait aucun doute que le Congrès doit y remédier.”

Johnson et les républicains ont réagi, arguant que l’administration Biden pourrait prendre des mesures exécutives, comme Trump l’a fait, pour arrêter le nombre de passages à la frontière – bien que les tribunaux aient remis en question et annulé certains de ces efforts.

“Nous explorons toujours les options qui s’offrent à nous et qui sont autorisées par la loi”, a déclaré Mayorkas lors de l’interview.

L’échec du vote de la semaine dernière pour destituer Mayorkas – un résultat surprise rarement vu sur une question aussi médiatisée – a été une démonstration stupéfiante dans la chambre qui a traversé des mois de chaos du GOP depuis l’éviction du précédent président de la Chambre.

Alors que le temps passait, trois républicains se sont opposés à la destitution de Mayorkas, laissant le décompte sur le fil du rasoir. Avec une majorité de 219 voix contre 212 et Scalise absent, Johnson n’avait plus que quelques voix en réserve.

Un démocrate, le représentant Al Green du Texas, qui avait été hospitalisé pour une opération abdominale d’urgence, a fait une arrivée surprise et est entré dans la salle en tenue de travail et en chaussettes pour voter contre, laissant le vote à égalité.

L’un des résistants républicains, le représentant Mike Gallagher du Wisconsin, qui a servi comme Marine et est maintenant président du comité, a été rapidement encerclé par ses collègues, y compris le principal sponsor de la destitution, Greene de Géorgie. Il a refusé de modifier son vote.

Gallagher a annoncé ce week-end qu’il ne se représenterait pas à l’automne. Autrefois étoile montante de la prochaine génération du GOP, il rejoint désormais une liste croissante de législateurs républicains sérieux se dirigeant vers la sortie.

Les Républicains espèrent que les élections spéciales à New York renforceront encore leurs rangs, mais l’issue de cette course est incertaine.

Le démocrate Green du Texas est maintenant sorti de l’hôpital et se remet d’une opération chirurgicale, et a été étonné de la façon dont les critiques ont suggéré qu’il s’était faufilé dans le Capitole pour voter. Il a décrit les efforts déployés pour passer de son lit d’hôpital à l’étage de la maison.

“Évidemment, on se sent bien quand on peut faire la différence”, a déclaré Green. “Tout ce que j’ai fait, c’est ce pour quoi j’ai été élu, c’est-à-dire voter sur les questions de notre temps, en utilisant le meilleur jugement dont je disposais.”

Il prévoit d’y retourner cette semaine pour voter contre la destitution de Mayorkas.