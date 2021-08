REGARDER EN DIRECT: Des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc utilisés contre des manifestants libanais réclamant justice pour les victimes de l’explosion de Beyrouth

Des centaines de manifestants – certains portant des respirateurs et des casques – ont mis le feu à des barricades dans les rues devant le parlement libanais et ont affronté la police mercredi soir. Des lasers verts pouvaient également être vus coupant la fumée.

Une vidéo de Beyrouth montre de la fumée et des munitions de contrôle des foules utilisées contre les manifestants.

Des gaz lacrymogènes et ce qui semble être des balles en caoutchouc sont utilisés contre des manifestants qui lancent des pierres dans #Beyrouthpic.twitter.com/JC6u2aKL6O – Timour Azhari (@timourazhari) 4 août 2021

Des dizaines de personnes ont été blessées dans l’émeute. Le Croix-Rouge libanaise a déclaré que 45 personnes ont été soignées sur les lieux, tandis que neuf autres ont été transportées vers les hôpitaux de la région.

La manifestation de la soirée a été le point culminant des manifestations de masse à Beyrouth, avec des dizaines de milliers de Libanais marchant pour commémorer l’explosion du 4 août 2020 qui a détruit le port et détruit une grande partie de la ville.

Quelque 218 personnes ont été tuées par l’explosion, l’une des plus grandes explosions non nucléaires de l’histoire, tandis que plus de 7 500 ont été blessées. Il a été établi plus tard que l’explosion provenait d’un entrepôt stockant quelque 2 750 tonnes de nitrate d’ammonium, un composé hautement explosif largement utilisé dans les engrais et les bombes. La cargaison avait été saisie sur un navire et était restée dans l’entrepôt pendant six ans avant la catastrophe.

Des chants de manifestants mercredi ont qualifié les politiciens libanais de corrompus, de criminels et de terroristes, tout en exigeant des comptes pour l’explosion du 4 août 2020 et la fin de l’impunité. Certains ont juré « se venger jusqu’à la chute du régime », selon un journaliste.

Pour compliquer les efforts pour obtenir justice, le Liban n’a pas eu de gouvernement approprié depuis l’explosion. Le Premier ministre Hassan Diab a démissionné après l’explosion du port, mais est resté en fonction jusqu’à ce qu’un nouveau cabinet puisse être formé. La constitution libanaise exige que le Premier ministre soit un musulman sunnite, mais les partis politiques du pays n’ont pas été en mesure de former une coalition viable.

Pendant ce temps, la livre libanaise a perdu plus de 90 % de sa valeur, entraînant des difficultés économiques généralisées.

