REGARDER EN DIRECT : Concert du PBS National Memorial Day 2024

Ce dimanche, PBS diffuse le 35e concert annuel du National Memorial Day, animé par Joe Mantegna et Gary Sinise.

L’événement devrait commencer à 20 h HAE. Regardez-le en direct dans le lecteur ci-dessus.

Avec des performances de stars et des hommages venus de Washington, DC, le concert rend hommage aux militaires américains, aux familles des militaires, aux anciens combattants et à tous ceux qui ont donné leur vie pour la nation.

MONTRE: Se souvenir et honorer les morts de la nation le jour du Souvenir

L’émission présente des célébrités partageant des histoires réelles couvrant l’histoire des conflits militaires américains, des hommages de musiciens primés et des performances de chorales et d’ensembles militaires américains.

Le président des chefs d’état-major interarmées et les chefs d’état-major interarmées parleront également lors du concert de la valeur du service militaire et des défis auxquels sont confrontés les anciens combattants et leurs familles.