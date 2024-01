REGARDER EN DIRECT : Biden prononce un discours de bienvenue lors de la Conférence bipartite des maires américains à la Maison Blanche

Le président Joe Biden devrait accueillir vendredi la Conférence bipartite des maires américains à la Maison Blanche.

L’événement devrait commencer à 15 h 45 HE. Regardez les remarques de Biden dans le lecteur ci-dessus.

La réunion intervient alors que les villes du pays sont confrontées à de multiples crises, notamment deux semaines de tempêtes qui ont transformé les routes en pièges mortels glacés, gelant les gens à mort de l’Oregon au Tennessee et provoqué des pannes de courant qui pourraient prendre des semaines à être réparées.

Les tempêtes ont continué à frapper les deux côtes avec une nouvelle vague de chaos météorologique vendredi.

La pluie, la neige, le vent et les températures glaciales ont été imputés à au moins 50 décès aux États-Unis au cours des deux dernières semaines, alors qu’une série de tempêtes se sont propagées à travers le pays. Les écoles et les routes ont été fermées et le trafic aérien a été bloqué

Il y a de l’espoir. Les prévisions pour la semaine prochaine prévoient des températures supérieures à la moyenne dans presque tout le pays, selon le service météorologique national.

La neige tombait vendredi à New York, à Baltimore et à Washington, DC. Mais les plus gros problèmes demeurent dans les régions durement touchées par les tempêtes du début de la semaine.

Sur la côte ouest, le gouverneur de l’Oregon a déclaré l’état d’urgence jeudi soir, près d’une semaine après le début d’une tempête de verglas paralysante.

Des milliers d’habitants sont privés d’électricité depuis le week-end dernier dans certaines parties de la vallée de Willamette, dans l’Oregon, à cause des pluies verglaçantes.

“Nous avons perdu l’électricité samedi et on nous a dit hier qu’il faudrait plus de deux semaines avant qu’elle ne soit rétablie”, a déclaré Jamie Kenworthy, un courtier immobilier à Jasper, dans le comté de Lane.

Plus de 100 000 clients sont restés sans électricité vendredi matin dans l’État après des tempêtes consécutives, selon poweroutage.us.

Les écoles publiques de Portland ont annulé les cours pour la quatrième journée consécutive en raison d’inquiétudes concernant les routes verglacées et les dégâts causés par l’eau aux bâtiments, et les bureaux de l’État de Portland ont également été fermés vendredi.

La glace était également un problème dans le Sud. La neige et la pluie verglaçante ont ajouté une autre couche de glace au Tennessee jeudi. Plus de 22,8 centimètres de neige sont tombés autour de Nashville depuis dimanche, soit près du double de la moyenne annuelle.

Les autorités ont imputé au moins 17 décès aux conditions météorologiques au Tennessee. Parmi eux figuraient un chauffeur de camion couvert qui s’est glissé dans un semi-remorque sur une autoroute, un homme qui est tombé à travers une lucarne alors qu’il nettoyait un toit et une femme qui est décédée d’hypothermie après avoir été retrouvée inconsciente dans sa maison.

Une baisse significative des dons de sang a conduit Blood Assurance, basée à Chattanooga, dans le Tennessee, à recommander que plus de 70 hôpitaux dans cinq États arrêtent les chirurgies électives jusqu’à mercredi pour permettre à l’organisation de reconstituer son inventaire. Dans un communiqué de presse jeudi, le groupe a cité la météo et plusieurs transfusions sanguines massives au cours des 24 heures précédentes dans son plaidoyer auprès des hôpitaux de l’Alabama, de la Géorgie, du Kentucky, de la Caroline du Nord et du Tennessee.

Le froid dans l’État de Washington a été responsable de cinq décès. Les personnes – pour la plupart présumées sans abri – sont mortes du froid en seulement quatre jours la semaine dernière à Seattle, alors que les températures tombaient bien en dessous de zéro, a indiqué le bureau du médecin légiste.

Deux personnes sont mortes d’exposition jusqu’au sud de la Louisiane, où les températures dans une partie de l’État sont restées en dessous de zéro pendant plus de deux jours.

Jeudi, Will Compton de l’association à but non lucratif Open Table Nashville, qui vient en aide aux sans-abri, a arrêté son SUV devant le Country Music Hall of Fame and Museum pour distribuer des chapeaux chauds, des couvertures, des boissons protéinées et des chaussettes alors qu’une pluie glaciale tombait.

“Les personnes pauvres et sans abri sont les plus durement touchées”, a déclaré Compton.

Aaron Robison, 62 ans, séjourne dans l’un des centres de réchauffement de Nashville et a déclaré que le froid ne l’aurait pas dérangé lorsqu’il était plus jeune. Mais maintenant, avec de l’arthrite à la hanche et devant compter sur deux cannes, il avait besoin de se mettre à l’abri du froid.

“Dieu merci pour les gens qui aident les gens dans la rue. C’est une bénédiction”, a-t-il déclaré.

Vendredi, un air plus froid glacial s’est répandu dans le Midwest en provenance du Canada. Plusieurs États étaient soumis à un avis, les prévisionnistes ayant averti que des refroidissements éoliens plongeant jusqu’à moins 30 degrés Fahrenheit (moins 34 degrés Celsius) pourraient être courants jusqu’à dimanche matin.

Depuis que le froid extrême s’est installé la semaine dernière, plus de 60 marées noires et autres incidents environnementaux ont été signalés dans les champs pétrolifères de Bakken, dans le Dakota du Nord. Les refroidissements éoliens ont chuté jusqu’à -70 degrés F (moins 56,6 C) ont mis à rude épreuve les travailleurs et les équipements, et les régulateurs ont déclaré que les conditions météorologiques extrêmes ont mis à rude épreuve les travailleurs et rendu les accidents plus probables.

La neige renforcée par le lac a finalement quitté Buffalo, dans l’État de New York, jeudi soir, après avoir enseveli certaines parties de la ville et certaines banlieues sous cinq pieds de neige en cinq jours. Les Bills de Buffalo ont renouvelé leur appel aux pelleteurs de neige vendredi, offrant 20 $ de l’heure pour aider à creuser le stade Highmark avant le match éliminatoire de division de dimanche contre les Chiefs de Kansas City.

La législature de Virginie-Occidentale s’est retirée après une brève session vendredi parce que trop peu de législateurs pouvaient emprunter les autoroutes enneigées jusqu’au Capitole pour voter sur les projets de loi.

À Washington, DC, la neige est tombée doucement et les rues autour du Capitole américain étaient silencieuses. Les écoles ont fermé à nouveau pour la deuxième fois en une semaine et le gouvernement a pris un retard de deux heures. Le président Joe Biden prévoyait toujours d’accueillir vendredi les maires de tout le pays et se dirigeait toujours vers sa maison sur la plage du Delaware pour le week-end.

les journalistes d’Associated Press Jonathan Mattise et Kristin M. Hall à Nashville ; Adrian Sainz à Memphis ; Carolyn Thompson à Buffalo, New York ; Colleen Long à Washington, DC ; et Jeffrey Collins de Columbia en Caroline du Sud, ont contribué.