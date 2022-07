Regarder en direct : audience du comité 1/6 pour le 12/07/22

Facebook



Regardez la diffusion en direct de l’audience du Comité 1/6 explorant la mobilisation des milices pour attaquer le Capitole.

Vidéo en direct de l’audience :

L’audience comprendra le témoignage d’un ancien porte-parole de la milice et d’une personne qui a violé le Capitole le 1/6. L’audience portera également sur la tristement célèbre réunion de décembre 2020 où Trump et les républicains du Congrès ont discuté des moyens d’annuler l’élection. De plus, le Comité révélera des messages cryptés entre les alliés de Trump et les milices séditieuses.