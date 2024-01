Regarder en arrière – et en avant – alors que le Dallas Museum of Art fête ses 40 ans

Feuilletez une copie jaunie du Bulletin du Musée d’art de Dallas pour l’automne 1983 et vous lirez une lettre du réalisateur Harry S. Parker III (décédé le 20 janvier à 84 ans). Il écrit sur les défis auxquels l’organisation est confrontée alors qu’elle se prépare à déménager de Fair Park dans un tout nouveau bâtiment du centre-ville : « Déplacer et installer environ 10 000 œuvres d’art de toutes tailles, supports et conditions imaginables représente une série complexe de logistique. …”

En effet, il note que le musée avait informatisé ses fonds pour la première fois. Le personnel avait passé des mois à expérimenter différentes «vitrines, couleurs de murs et de tissus et techniques d’éclairage pour déterminer les moyens les plus attrayants et les plus appropriés pour exposer l’art dans le nouveau musée».

Et ça a payé. Le 29 janvier 1984, il y a 40 ans demain, un public enthousiaste était accueilli à l’intérieur de la forteresse recouverte de calcaire conçue par Edward Larrabee Barnes.

Stake Hitch, une sculpture réalisée par les artistes mari et femme Claes Oldenburg et Coosje van Bruggen, a été commandée pour l’inauguration officielle du Dallas Museum of Art en 1984. (Musée d’art de Dallas / Musée d’art de Dallas)

L’un des points forts était la sculpture de 5 500 livres Attelage de piquet (actuellement entreposé), qui a été commandée par le musée et réalisée par les artistes mari et femme Claes Oldenburg et Coosje van Bruggen. Par respect pour Barnes, le duo d’artistes avait abandonné une conception antérieure de clous géants qui semblaient percer le toit et pénétrer dans le plafond de la galerie Barrel Vault. “Ed Barnes a dit qu’il ne voulait pas que la façade de son bâtiment soit affectée, nous avons donc trouvé un moyen de présenter quelque chose qui non seulement avait une présence à l’intérieur mais suggérait quelque chose d’énorme à l’extérieur”, a déclaré Oldenburg. “Cela lui donne une ampleur encore plus grande car cela stimule l’imagination.”

Aujourd’hui, le Dallas Museum of Art continue d’inspirer. Sa seule présence a été un point d’ancrage pour un quartier des arts tentaculaire (sinon toujours animé) avec le Nasher Sculpture Center, conçu par des architectes, le Meyerson Symphony Center et l’AT&T Performing Arts Center. Mais la DMA a également connu son lot de défis, notamment sous la forme d’un cambriolage très médiatisé en juin 2022 et de licenciements à l’automne dernier.

Cependant, l’organisation a toujours été flexible et tournée vers l’avenir. Il a récemment choisi la société espagnole Nieto Sobejano Arquitectos pour concevoir une extension lumineuse afin d’ajouter de l’espace et de « réimaginer » le lien physique du musée avec la communauté. L’actuel directeur du musée, Agustín Arteaga, a déclaré en août que le coût estimé de l’agrandissement serait probablement d’environ 180 millions de dollars.

Tout cela rappelle un dernier passage de la lettre de Parker de 1983 : « Dallas peut être fière de son nouveau musée d’art et du soutien civique historique qui lui a donné naissance. … Reconnaître un besoin culturel et construire de superbes installations dans une période économique incertaine fait honneur aux habitants de Dallas, mais nous ne devons pas considérer cet accomplissement comme une fin en soi.»