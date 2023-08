REGARDER | Dwayne ‘The Rock’ Johnson offre au combattant zimbabwéen de l’UFC une nouvelle maison dans une vidéo réconfortante

Dans une vidéo publiée sur différentes plateformes de médias sociaux, Dwayne « The Rock » Johnson offre une nouvelle maison à un combattant de l’UFC.

Themba Gorimbo est un combattant d’arts martiaux mixtes du Zimbabwe, qui a attiré l’attention de Johnson lorsqu’il a tweeté qu’il n’avait que 7 $ sur son compte bancaire plus tôt cette année.

Johnson pourrait comprendre la lutte de Gorimbo, car il a eu exactement la même lutte au début de sa carrière, également à Miami où Gorimbo est basé. Dans la vidéo, Johnson surprend d’abord le combattant avec une visite dans un gymnase à Miami, avant de l’emmener dans sa nouvelle maison.

Johnson a d’abord réagi au message de Gorimbo sur son solde bancaire disponible le 10 juin sur Twitter, en écrivant: « J’ai eu une fois 7 dollars aussi. J’ai été là dans cette mouture. Je te soutiens, frère. Je vais t’aider. »

L’ancienne superstar de la WWE a tenu sa promesse.

Voir le tweet ICI:

Johnson a été ému par l’histoire de Gorimbo sur la façon dont il a remporté son deuxième combat à l’UFC, vendu son kit de combat et acheté un puits d’eau pour son village natal.

Dans la vidéo, il est montré que Gorimbo dort sur un canapé dans une salle de sport.

« C’était génial et incroyable. Maintenant, je comprends pourquoi ils me disent à quel point son cœur est grand et quel être humain merveilleux cet homme est. »

— Themba Gorimbo sur le généreux cadeau de Dwayne Johnson