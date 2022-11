REGARDER | Deux avions de la Seconde Guerre mondiale entrent en collision au spectacle aérien de Dallas dans une “terrible tragédie”

Deux avions historiques se sont écrasés lors d’un spectacle aérien.

On ne sait pas si quelqu’un à bord a survécu.

Aucun spectateur n’a été blessé.

Deux avions de la Seconde Guerre mondiale sont entrés en collision samedi lors d’un spectacle aérien à Dallas, ont déclaré les autorités américaines, avec des images sur les réseaux sociaux montrant l’avion s’écraser l’un sur l’autre et toucher le sol avec une explosion de feu.

On ne savait pas immédiatement combien de personnes se trouvaient dans les deux engins, un Boeing B-17 Flying Fortress et un plus petit Bell P-63 Kingcobra, a déclaré la Federal Aviation Administration.

Il n’était pas non plus clair si quelqu’un avait survécu à l’accident du début d’après-midi, survenu lors du spectacle aérien Wings Over Dallas à l’aéroport exécutif de Dallas.

Alors que le nombre de victimes n’était pas connu dans l’immédiat, “aucun spectateur ou autre personne sur le terrain n’a été signalé blessé”, a tweeté le maire de Dallas, Eric Johnson.

Plusieurs vidéos publiées sur les réseaux sociaux ont montré des scènes dramatiques du petit avion descendant vers le B-17 volant plus bas, s’écrasant dessus.

Après la collision, les avions ont semblé se briser en plusieurs gros morceaux avant de s’écraser au sol et d’exploser en une boule de feu, créant un énorme panache de fumée noire.

Cette image obtenue du compte Twitter @GollyItsMollie montre de la fumée s’élevant de l’accident après la collision de deux avions. AFP @GollyItsMollie, AFP

L’accident a dispersé des débris sur le terrain de l’aéroport ainsi que sur une autoroute et un centre commercial à proximité, a déclaré Johnson.

La FAA a déclaré que ses agents et le National Transportation Safety Board enquêteraient sur l’incident.

Johnson a dit :

Comme beaucoup d’entre vous l’ont déjà vu, nous avons vécu une terrible tragédie dans notre ville aujourd’hui lors d’un spectacle aérien. De nombreux détails restent inconnus ou non confirmés pour le moment.

Le B-17, un bombardier quadrimoteur, a joué un rôle majeur dans la victoire de la guerre aérienne contre l’Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Avec une réputation de bourreau de travail, il est devenu l’un des bombardiers les plus produits de tous les temps.

Le P-63 Kingcobra était un avion de chasse développé pendant la même guerre par Bell Aircraft mais il n’était utilisé au combat que par l’armée de l’air soviétique.

L’un des derniers accidents majeurs d’un B-17 a eu lieu le 2 octobre 2019, lorsque sept personnes sont mortes dans un accident dans un aéroport de Windsor Locks, Connecticut.