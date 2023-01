Regarder: Des touristes laissés suspendus à un manège cassé dans un parc d’attractions chinois

Les parcs d’attractions sont des espaces ludiques où les gens s’amusent et recherchent des sensations fortes. Mais pour certains, l’idée de rouler et de descendre une piste rapide et tourbillonnante peut être terrifiante. Les manèges de ces parcs sont connus pour transformer l’estomac en bouillie et pour produire des accélérations folles et des forces G. Cependant, la sensation peut s’aggraver si l’on apprend que son véhicule est coincé dans les airs. Le cri d’excitation et de joie de vivre devient soudain un cri de peur de la vie.

Récemment, un groupe de visiteurs dans un parc d’attractions de la ville de Fuyang, dans la province chinoise de l’Anhui, a connu un autre type de frayeur – une dans laquelle le manège géant du pendule est resté immobile pendant environ 10 minutes.

Les touristes du parc ont été laissés la tête en bas après la panne du manège géant du pendule le 19 janvier. Comme on le voit dans la vidéo, le manège a subi une panne mécanique et s’est bloqué alors qu’il était à son point culminant.

La vidéo de l’incident a été publiée par Viral Press et distribuée par AP.

Les travailleurs et le personnel présents dans ce parc d’attractions chinois ont tenté de réparer le manège à pendule géant, mais sans succès. Ils n’ont pas pu redémarrer le panneau de contrôle. Après plusieurs tentatives, les officiels ont décidé de réparer manuellement le manège en grimpant sur les poteaux du manège.

Les responsables du parc ont déclaré que la balançoire souffrait du problème car elle dépassait la limite de poids avec le nombre de personnes dessus.

Heureusement, les officiels ont réussi à réparer le manège et à le faire bouger en 10 minutes. Les responsables du parc d’attractions ont également remboursé les touristes concernés et offert une aide pour les frais médicaux pour le traumatisme causé par l’échec du manège.