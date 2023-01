REGARDER: Des touristes de safari poursuivis par des rhinocéros dans des vidéos effrayantes dans des parcs indiens

Des vidéos virales publiées en ligne montrent des rhinocéros pourchassant agressivement des visiteurs dans des parcs safari indiens alors que les chauffeurs font de leur mieux pour distancer les bêtes.

Dans la première vidéo, filmée le 30 décembre 2022, un rhinocéros du parc national de Manas dans l’Assam, en Inde, a chargé des touristes alors qu’ils se trouvaient dans une zone boisée. La vidéo commence par des touristes dans une voiture différente enregistrant le rhinocéros à sa poursuite avant de passer au véhicule même que le rhinocéros poursuit.

À partir de là, la vidéo intense capture une demi-minute de ce qui se terminerait par une poursuite d’un demi-mile. Les touristes peuvent être entendus crier tout au long de la vidéo, exhortant le conducteur à accélérer le rythme car le rhinocéros reste très proche du véhicule pendant toute la durée de la séquence.

Le rhinocéros s’est finalement fatigué et les touristes ont pu s’éloigner rapidement, laissant l’animal derrière eux.

LES OBSERVATEURS DE BALEINES DE CALIFORNIE EXPÉRIMENTENT “UNE OBSERVATION UNE FOIS DANS UNE VIE” DE BALEINE GRISE, VEAU NOUVEAU-NÉ

Les deuxième accusation de rhinocéros, publiée le Twitter le 31 décembre, a montré un rhinocéros au parc national de Kaziranga dans l’Assam pour avoir chargé des touristes pendant seulement 45 secondes d’une poursuite qui a duré au moins un mile.

Les touristes de la deuxième vidéo crient “bhaga” – ou “accélère” – tout au long de la vidéo alors qu’ils restent dans une panique sauvage. Le rhinocéros est plus loin derrière le véhicule au départ mais le rattrape à mi-parcours car le conducteur semble avoir du mal à maintenir sa vitesse de pointe.

PLUS DE 6 DOUZAINES DE LAMENTANTS DE FLORDIA SOUFFRANT DE FANIMATION ENVOYÉS DANS DES CENTRES DE RÉADAPTATION

Press Trust of India a rapporté que trois jeeps ont tenté de distancer le rhinocéros, et le rhinocéros a en fait effleuré les pneus de la jeep arrière.

Les responsables du parc n’ont signalé aucune blessure parmi les invités malgré la terreur évidente visible sur le visage de la femme dans la vidéo.

LA PARESSE PREND UNE POSE IMPRESSIONNANTE ALORS QUE SON BÉBÉ DORMIT SUR SON VENTRE

Les deux parcs sont situés à environ 150 miles l’un de l’autre et à travers une rivière l’un de l’autre parmi un certain nombre d’autres sanctuaires fauniques et parcs nationaux en Inde.

Les rhinocéros peuvent défendre agressivement leurs territoires, certains gardant jusqu’à un mile carré de terrain, selon PBS.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Des vidéos de comportements agressifs de rhinocéros peuvent parfois apparaître en ligne, comme en février 2022 lorsqu’un guide de safari en Afrique du Sud a dû s’abriter dans un arbre pendant qu’un rhinocéros essayait de l’atteindre. Un groupe de recherche avait tranquillisé et attaché le rhinocéros, mais quand il s’est réveillé, il a commencé à s’en prendre au guide et à l’équipage.