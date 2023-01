REGARDER: Des plongeurs enregistrent une vidéo de créature marine rare au large des côtes du Japon

Une vidéo a fait surface d’un calmar géant nageant au large des côtes du Japon, marquant une observation rare et des images de ces créatures insaisissables.

Yosuke Tanaka, 41 ans, a rencontré le calmar de 8 pieds de long alors qu’il plongeait avec sa femme Miki, 34 ans, au large de la côte ouest du Japon. Le couple, qui exploite une entreprise de plongée dans la ville de Toyooka, a découvert le calmar par un vendeur de matériel de pêche qui l’a repéré dans une baie, a rapporté le Japan Times.

Tanaka et Miki ont pris un bateau à la recherche de la créature, restant près du rivage pendant qu’ils parcouraient la baie.

“Je pouvais voir ses tentacules bouger. J’ai pensé qu’il serait dangereux d’être attrapé par eux et emmené quelque part”, a déclaré Tanaka au Times.

WEBCAM ATTRAPE CA BALD EAGLE LIVRANT 2 ŒUFS DANS LE NID

“Nous n’avons pas vu les types de mouvements agiles que de nombreux poissons et créatures marines montrent normalement”, a-t-il ajouté. “Ses tentacules et ses nageoires se déplaçaient très lentement.”

La séquence, publiée sur Viral Press, montre le calmar géant flottant près de la surface, ses tentacules dérivant derrière lui tandis que le couple nage à proximité. Le calmar semble inconscient ou non dérangé par leur présence.

Une baleine à bosse s’échoue sur le rivage du Maryland

Un chercheur honoraire du Musée national de la nature et des sciences de Tokyo a déclaré à NHK News que le calmar avait probablement environ 1 ou 2 ans, en fonction de sa taille. Un calmar géant peut mesurer jusqu’à 39 pieds.

La taille de l’animal a frappé Tanaka, et il a dit qu’il ne pouvait s’empêcher de penser à des histoires de calmars se battant avec des baleines. Il a assuré que l’expérience resterait avec lui, disant que c’était “très excitant” et “il n’y a rien de plus rare que cela”.

ALLIGATOR ABANDONNÉ CACHE DANS UN CONTENANT DE STOCKAGE TROUVÉ DANS LE NEW JERSEY : ” ESPÈCES EXOTIQUES DANGEREUSES “

Des calmars géants sont parfois apparus le long de la côte japonaise, la dernière observation connue datant de mars 2022. La plupart de ce que les scientifiques ont appris sur les calmars géants provient de l’estomac des cachalots, l’un des principaux prédateurs du calmar.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Une étude a estimé que les cachalots se nourrissent de jusqu’à 131 millions de calmars géants chaque année, a rapporté Newsweek. Les animaux se trouvent le plus souvent autour de la Nouvelle-Zélande et du Japon, ainsi que dans l’Atlantique Nord et les eaux autour de l’Afrique.