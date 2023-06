REGARDER | Des navires et des avions recherchent un sous-marin qui a disparu lors d’un voyage vers l’épave du Titanic

Un pilote et quatre passagers étaient à bord du navire, qui a la capacité d’être immergé pendant 96 heures.

On ne sait pas s’il était encore sous l’eau ou s’il avait fait surface et s’il était incapable de communiquer.

Les autorités ont également contacté des navires commerciaux pour obtenir de l’aide dans la recherche.

Des navires et des avions américains et canadiens recherchent un sous-marin qui a disparu au large des côtes du sud-est du Canada alors qu’il emmenait des touristes explorer l’épave du Titanic, ont déclaré des responsables.

La Garde côtière américaine a déclaré qu’il y avait un pilote et quatre passagers à bord et que le navire avait la capacité d’être submergé pendant 96 heures, mais il n’était pas clair s’il était toujours sous l’eau ou avait fait surface et était incapable de communiquer.

Des navires et des avions américains et canadiens ont envahi la zone à environ 1 450 km à l’est de Cape Cod, certains larguant des bouées sonar pouvant surveiller jusqu’à une profondeur de 3 962 mètres, a déclaré lundi à la presse le contre-amiral des garde-côtes américains John Mauger.

« C’est une région éloignée et c’est un défi de mener une recherche dans cette région éloignée », a déclaré Mauger.

« Nous déployons tous les moyens disponibles pour nous assurer que nous pouvons localiser l’engin et sauver les personnes à bord », a-t-il déclaré. « En ce soir, nous continuerons à piloter des avions et à déplacer des navires supplémentaires. »

Mauger a déclaré que les responsables avaient également demandé de l’aide aux navires commerciaux.

La société privée qui exploite le sous-marin, OceanGate Expeditions, a déclaré lundi dans un communiqué qu’elle « mobilisait toutes les options » pour sauver les personnes à bord.

Le milliardaire britannique Hamish Harding fait partie des passagers, selon une publication sur les réseaux sociaux d’un parent.

L’homme d’affaires pakistanais Shahzada Dawood et son fils, Suleman, étaient également à bord, a indiqué leur famille dans un communiqué.

« Nous sommes très reconnaissants de l’inquiétude manifestée par nos collègues et amis et voudrions demander à chacun de prier pour sa sécurité », indique le communiqué.

Les garde-côtes américains ont déclaré plus tôt sur Twitter qu’un bateau à la surface – le Polar Prince – avait perdu le contact avec le sous-marin, appelé le Titan, environ une heure et 45 minutes après avoir commencé à plonger vers le site de l’épave du Titanic dimanche matin.

OceanGate a déclaré: « Nous sommes profondément reconnaissants de l’aide considérable que nous avons reçue de plusieurs agences gouvernementales et sociétés de haute mer dans nos efforts pour rétablir le contact avec le submersible. »

Le beau-fils de Harding a écrit sur Facebook que Harding avait « disparu dans un sous-marin » et a demandé « des pensées et des prières ». Le beau-fils a ensuite supprimé le message, invoquant le respect de la vie privée de la famille.

Harding lui-même avait posté sur Facebook qu’il serait à bord du sous-marin. Il n’y a plus eu de messages de sa part. L’expédition a pris la mer vendredi et la première plongée a été fixée à dimanche matin, selon le post de Harding.

Les expéditions, qui coûtent 250 000 $ par personne, commencent à St. John’s, Terre-Neuve, avant de parcourir environ 640 km dans l’Atlantique jusqu’au site de l’épave, selon le site Web d’OceanGate.

Afin de visiter l’épave, les passagers montent à l’intérieur de Titan, le submersible pour cinq personnes, qui met deux heures pour descendre environ 3 800 m jusqu’au Titanic.

Le célèbre navire à passagers britannique a coulé en 1912 lors de son voyage inaugural après avoir heurté un iceberg, tuant plus de 1 500 personnes. L’histoire a été immortalisée dans des livres de non-fiction et de fiction ainsi que dans le film à succès « Titanic » de 1997.