REGARDER | Des manifestations antigouvernementales ont lieu dans le sud de la Syrie

Les rares manifestations contre le gouvernement du président syrien Bachar al-Assad n’ont montré aucun signe de ralentissement vendredi, avec des manifestations signalées dans plusieurs villes des provinces de Daraa et de Soueida.

Les manifestations ont commencé à la fin de la semaine dernière après que le gouvernement a mis fin aux subventions sur le carburant, portant un coup dur aux Syriens ébranlés par des années de guerre et de crise économique.

A Bosra al-Sham, ville de la province de Daraa, des dizaines de personnes ont manifesté, appelant ouvertement à la fin du régime d’Assad, a constaté un correspondant de l’AFP.

« Nous sommes descendus dans les rues de Bosra al-Sham pour confirmer notre poursuite de la révolution syrienne et les revendications qui nous ont amenés ici en 2011 », a déclaré le militant Ahmad Mekdad en marge de la manifestation.

La province de Deraa a été le berceau du soulèvement de 2011, qu’Assad a réprimé dans le sang, déclenchant plus d’une décennie de guerre civile qui a tué plus d’un demi-million de personnes et chassé des millions d’autres de leurs foyers.

Les manifestants brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire : « Partez ! Nous voulons vivre » et : « Le silence aujourd’hui signifie que le tyran continue ».

Mekdad a ajouté :

Nous ne reviendrons pas sur nos revendications de liberté, de dignité et d’une Syrie unie.

Des militants du Bureau de documentation des martyrs de Daraa ont déclaré que des manifestations similaires avaient également eu lieu dans au moins huit autres endroits de la province.

Daraa est revenue sous le contrôle du gouvernement en 2018 dans le cadre d’un accord négocié par la Russie avec les combattants rebelles. Depuis, le pays est ravagé par l’insécurité, la violence et des conditions de vie désastreuses.

L’Observatoire syrien des droits de l’homme, un groupe de surveillance basé en Grande-Bretagne, a signalé vendredi des manifestations dans plusieurs villes de la province de Deraa.

« La Syrie est à nous »

Dans la ville voisine de Soueida, des centaines de personnes se sont rassemblées dans la capitale provinciale lors de la plus grande manifestation depuis le début des manifestations la semaine dernière, a indiqué l’OSDH.

Les manifestants ont repris les slogans des manifestations du Printemps arabe de 2011, notamment : « Le peuple veut la chute du régime » et : « La Syrie est à nous et non à la famille Assad », ont montré des images publiées par le média Suwayda24.

Des foules de personnes se sont rassemblées pour protester dans la ville de Soueida, dans le sud de la Syrie, le 25 août 2023. Des manifestations ont éclaté dans le sud du pays ces derniers jours après que le gouvernement a levé les subventions sur les carburants la semaine dernière. Document à distribuer/Suwayda24/AFP

Soueida est le cœur de la minorité druze de Syrie et a été épargnée par les pires violences entre le gouvernement alaouite d’Assad et les rebelles musulmans majoritairement sunnites.

En échange d’un soutien tacite du gouvernement, les Druzes ont obtenu des exemptions du service militaire en dehors de Soueida, et les services de sécurité syriens ont une présence limitée dans la province.

Sweida a connu par le passé des manifestations sporadiques concernant les conditions de vie. En décembre, un manifestant et un policier ont été tués lorsque les forces de sécurité ont dispersé une manifestation dans la capitale provinciale.