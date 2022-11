REGARDER: Des manifestants iraniens ont incendié le musée Khomeiny dans l’acte de défi le plus direct et le plus clair contre le régime

Des manifestants iraniens ont incendié le musée de l’Ayatollah Ruhollah Khomeini jeudi soir dans l’acte de défi le plus clair et le plus direct contre le régime.

La vidéo de l’événement montre un incendie se propageant dans le musée, qui commémorait le fondateur du régime et a été installé dans sa maison après sa mort.

Dans deux clips obtenus par Fox News Digital, les gens applaudissent l’incendie du musée, avec une femme disant “Bon travail” après avoir confirmé l’acte.

Les manifestations ont commencé à la mi-septembre après que la police des mœurs iranienne a arrêté Mahsa Amini, 22 ans, pour avoir prétendument enfreint les lois du pays sur le hijab. Ils l’ont transportée d’urgence à l’hôpital une heure plus tard avec ce qui semblait être des blessures résultant d’un passage à tabac. Elle est décédée trois jours plus tard.

LA PHOTO REVOLUTIONNAIRE D’IRAN KISS DEVIENT VIRALE COMME BEL ACTE DE DEFIANCE CONTRE LE REGIME

Le régime a eu du mal à réprimer les manifestations au cours des deux derniers mois, observant presque impuissant la propagation des manifestations dans plus de 140 villes et villages à travers le pays. Les forces de sécurité ont tué environ 350 personnes et en ont appréhendé plus de 15 000 autres, selon Iran International.

Un membre du groupe anti-régime People’s Mujahedin, également connu sous le nom de MEK, a déclaré à Fox News Digital que des enfants aussi jeunes que 10 ans étaient morts à cause des actions des forces de sécurité.

LA POLICE IRANIENNE OUVRE LE FEU SUR LES MANIFESTANTS, VIDÉOS

Le régime a attaqué les foules sans discernement afin d’essayer de freiner les protestations, mais ils n’ont fait qu’apparaître pour les stimuler davantage.

Les manifestants ont utilisé des incendies criminels en réponse à la répression, incendiant un certain nombre de bâtiments en plus du musée Ayatollah. Vendredi, les manifestants ont incendié une base du Corps des gardiens de la révolution islamique à Mahabad.

L’AGENCE NUCLÉAIRE DES NATIONS UNIES ORDONNE À L’IRAN DE COOPÉRER CAR UN NOUVEL ACCORD ATOMIQUE SEMBLE MOINS PROBABLE

Le régime a même fait référence à l’incendie criminel comme l’une de ses principales causes en choisissant de prononcer une condamnation à mort cette semaine, alors que les tribunaux ont commencé à ordonner l’exécution de certains manifestants – mais l’acte n’a fait qu’inspirer davantage les manifestants à poursuivre leur cause.

Maryam Radjavi, chef du MEK, a déclaré jeudi dans un communiqué que le peuple s’était engagé à “faire feu en retour”.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Le monde a été témoin de la détermination décisive du peuple à renverser le régime et à établir une république démocratique basée sur les votes du peuple et la séparation de la religion et de l’État”, a déclaré Radjavi. “Les oppresseurs n’ont pas la capacité d’affronter une nation qui s’est soulevée.”