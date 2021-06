REGARDER: Des manifestants en colère au Canada décapitent la statue d’Egerton Ryerson, architecte d’un système scolaire controversé sujet aux abus

L’incident s’est produit dimanche à la suite d’un rassemblement organisé à l’Université Ryerson au centre-ville de Toronto. La manifestation a eu lieu en réponse à l’annonce du mois dernier par la Première nation Tk’emlúps te Secwépemc au sujet de la découverte potentielle des restes de quelque 215 enfants enterrés sur le site d’un ancien pensionnat dans la province de la Colombie-Britannique.

Selon un communiqué de l’université, plus de 1 000 personnes avaient participé à la manifestation et à la marche de près de quatre heures. Bien qu’aucun incident n’ait été signalé pendant l’événement, un « camion arrivé » à propos de « une heure » après le départ des manifestants et « s’est mis à abattre la statue ».

Une vidéo largement partagée publiée sur Twitter par ‘CaptCanuck – Antifa Intel High Command’ avec la légende « Aujourd’hui était une formidable journée!!! » semble montrer une corde utilisée pour abattre la statue et des gens applaudissant alors qu’elle tombait de son piédestal.

Comme documenté dans une série de vidéos publiées par l’avocate Caryma Sa’d, les manifestants ont ensuite utilisé des scies sauteuses et des masses pour retirer la tête, qui a apparemment été placée aux pieds d’un survivant d’un pensionnat et jetée dans le lac Ontario. Il a ensuite été récupéré pour des campagnes de revendications territoriales autochtones.

Dans une déclaration lundi, le président de l’Université Ryerson, Mohamed Lachemi, a déclaré que la statue « ne sera pas restauré ou remplacé. »

La statue, qui avait été un point d’éclair pendant des années, a été vandalisée plus tôt la semaine dernière – avec des parties inconnues la défigurant avec de la peinture rouge et des graffitis qui lisent « montre au monde combien d’entre nous vous avez assassiné, » « déterrez-les », et « revenir à terre ». Des chaussures pour enfants étaient également placées devant.

À la suite de la découverte d’un charnier le mois dernier, les appels à l’université pour qu’elle abandonne le nom de Ryerson et se rebaptise « Université X » étaient devenus plus urgents.

Au cours de la dernière décennie, l’université s’est penchée sur le problème, reconnaissant le rôle de Ryerson dans la conception du système des pensionnats, qui visait à convertir de force et à assimiler les enfants autochtones à la culture canadienne, mais qui était plutôt en proie à des abus physiques et sexuels.

Les coprésidents du groupe de travail Standing Strong (Mash Koh Wee Kah Pooh Win) de l’université – qui examine la meilleure façon de se réconcilier avec l’héritage de Ryerson – ont publié une déclaration lundi. Le sort de la statue figurait parmi les sujets de sa compétence.

« Avec le retrait de la statue, il peut y avoir des regrets que les nombreux étudiants, professeurs, membres du personnel et membres de la communauté qui ont travaillé sans relâche pour son retrait n’aient pas eu la possibilité d’assister au moment où elle est tombée », lire la déclaration attribuée à Joanne Dallaire et Catherine Ellis.

Reconnaissant que le « l’absence de la statue ne réconcilie pas l’héritage d’Egerton Ryerson, les coprésidents ont déclaré que le groupe de travail poursuivrait ses travaux et « fournir nos recommandations finales concernant les principes de commémoration, le nom de l’université et d’autres éléments de commémoration sur le campus » avant le début du semestre d’automne en septembre.

La police de Toronto enquêterait sur l’incident. Avant la manifestation, le ministère avait tweeté que malgré le « impact traumatique » de la découverte du charnier, « actes de vandalisme/violence » ne serait pas toléré.

