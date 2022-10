REGARDER: Des manifestants anti-pétrole à Londres devant les magasins de peinture en aérosol des concessionnaires Bentley, Ferrari et Bugatti

La police de Londres a arrêté deux militants des manifestations Just Stop Oil après avoir éclaboussé de peinture le devant des concessionnaires automobiles Ferrari, Bugatti et Bentley dans le centre-ville.

Les deux femmes ont utilisé des extincteurs pour pulvériser de la peinture orange sur les fenêtres des deux emplacements de Berkeley Square dans le quartier aisé de Mayfair, dans le West End de Londres, mercredi à 8h30. Les manifestants ont également peint la devanture d’un concessionnaire Bugatti, a rapporté l’Independent.

Une personne pouvait être entendue dans la vidéo du vandalisme en disant “Qu’est-ce que tu fais?” puis “Tu es une honte !” tandis que les femmes finissent de recouvrir les fenêtres. Une fois terminé, les manifestants ont posé leur peinture et prononcé un discours déplorant l’achat de voitures de luxe alors que “les gens n’ont même pas les moyens de manger ou de chauffer leur maison”.

La police du Met a déclaré avoir arrêté deux personnes pour des accusations criminelles, a rapporté le Mirror.

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE UN « PERTURBUTEUR DU MARCHÉ » : JOHN KERRY

“Les manifestants ont pulvérisé de la peinture sur les garages Ferrari et Bentley à Berkeley Square à 8h39”, a déclaré un porte-parole de la Met Police aux journalistes. “Les officiers rencontrés sont rapidement arrivés sur les lieux et à 8h46 du matin, ils ont arrêté deux personnes pour dommages criminels. Ils ont été placés en garde à vue dans un poste de police du centre de Londres.”

Un porte-parole du mouvement a déclaré que la manifestation “fait suite à trois semaines de résistance civile continue des partisans de Just Stop Oil, au cours desquelles la police a procédé à 585 arrestations”.

“Depuis le début de la campagne le 1er avril, les partisans de Just Stop Oil ont été arrêtés 1 900 fois, dont 7 actuellement en prison”, a déclaré le porte-parole. “Ce n’est pas un événement d’un jour, attendez-nous tous les jours et n’importe où.”

DES ACTIVISTES DU CLIMAT LANCENT DES POMMES DE TERRE À 110 MILLIONS DE DOLLARS MONET PEINTURE

“C’est un acte de résistance contre un gouvernement criminel et son projet de mort génocidaire”, a poursuivi le porte-parole. “Nos supporters reviendront – aujourd’hui, demain et le lendemain – et le surlendemain – et tous les jours jusqu’à ce que notre demande soit satisfaite : pas de nouveau pétrole et gaz au Royaume-Uni.”

L’une des manifestantes, Emma Brown, 31 ans, d’Écosse, a déclaré qu’elle avait participé à la manifestation pour “exiger que ce gouvernement toxique de Westminster fasse un autre demi-tour”, cette fois “sur notre système énergétique en panne”.

“Lâchez notre pétrole de la mer du Nord et augmentez rapidement les énergies renouvelables qui empêcheront une dégradation climatique catastrophique et réduiront nos factures”, a déclaré Brown. “C’est l’action immédiate dont nous avons besoin pour aider le coût de la vie et la crise climatique. Pas plus de pétrole dont les milliardaires pourraient profiter.”

DES MANIFESTANTS CONTRE LE CLIMAT ACCUSÉS DE « SANG SUR LEURS MAINS » APRÈS 2 MORTS DANS UN ACCIDENT AU MILIEU DU TRAFIC DE PROTESTATION DE PONT

L’Écosse est une plaque tournante essentielle pour la production de pétrole au Royaume-Uni en raison de l’accès à des dizaines de réserves de pétrole au large des côtes de la mer du Nord. La Office for Budget Responsibility (OBR) du Royaume-Uni a noté que la baisse des prix et la production de pétrole ont permis à l’Écosse de rapporter environ 500 millions de livres sterling (environ 580 millions de dollars) en 2020, mais les projections ont bondi à la suite de la guerre en Ukraine.

Maintenant, l’OBR a rapporté que l’Écosse a généré des revenus d’environ 3,2 milliards de livres sterling en 2021-22, avec des projections de mars 2022 indiquant que les revenus pourraient encore augmenter pour atteindre 7,8 milliards de livres sterling en 2022-23 – le rendement le plus élevé de la région depuis 2010-11, selon à l’Observatoire économique.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les manifestants de Just Stop Oil ont fait la une des journaux ces dernières semaines avec un certain nombre de démonstrations performatives, telles que le déversement de soupe à la tomate sur un tableau de Vincent van Gogh et le lancement d’un gâteau sur une statue de cire du roi Charles III.