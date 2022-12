REGARDER | Des infirmières britanniques organisent un débrayage sans précédent

Jusqu’à 100 000 infirmières ont organisé une grève d’une journée dans une lutte pour de meilleurs salaires et conditions de travail.

Malgré les avertissements, les patients pourraient être en danger, les infirmières ont cessé de travailler de 08h00 à 20h00.

Un autre débrayage est prévu mardi.

Jusqu’à 100 000 membres du Royal College of Nursing (RCN) en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord ont arrêté le travail de 08h00 à 20h00 GMT après avoir rejeté un accord salarial.

L’action revendicative de la MRC – la première de ses 106 ans d’histoire – fait partie d’une vague croissante d’arrêts de travail des employés des secteurs public et privé alors que l’inflation en spirale dépasse la croissance des salaires.

À l’extérieur de l’hôpital St Thomas, dans le centre de Londres, des infirmières sur des lignes de piquetage ont scandé des slogans et brandi des pancartes exhortant “Payez-nous pour notre valeur” et “Il est temps de payer équitablement le personnel infirmier”.

Ils ont été rejoints par l’infirmière en chef de l’Angleterre, Ruth May, selon le Times.

À l’hôpital universitaire d’Aintree à Liverpool, dans le nord-ouest de l’Angleterre, une infirmière a déclaré que la grève était “la seule façon de faire passer notre message”.

“Le public doit comprendre les pressions que tout le monde subit”, a déclaré Pamela Jones, infirmière depuis 32 ans.

“Vous n’avez qu’à venir à A&E (accident et urgence) pour voir les files d’attente, il n’y a pas de lits.”

Une autre infirmière du personnel, Kelly Hopkins, a ajouté: “Il y a de plus en plus d’infirmières qui utilisent la banque alimentaire, ce qui n’est tout simplement pas acceptable.

“Ils arrivent froids, ils manquent de bonne nourriture pour nourrir leurs enfants. C’est juste fou.”

‘Tragique’

Les dirigeants syndicaux ont déclaré que les infirmières étaient surchargées de travail en raison du manque de personnel, alors que le service national de santé, géré par l’État, lutte contre un arriéré croissant de rendez-vous et de traitement aggravé par la pandémie.

Le secrétaire général du RCN, Pat Cullen, a déclaré que c’était un “jour tragique” pour les infirmières, les patients et le NHS qu’ils devaient prendre de telles mesures.

Elle a déclaré qu’il y avait actuellement 50 000 postes d’infirmiers vacants et qu’il fallait faire plus pour empêcher le personnel de partir pour des emplois mieux rémunérés dans les supermarchés et la vente au détail.

“C’est au gouvernement de décider. Ils ont la responsabilité de s’occuper de ces postes d’infirmiers vacants et d’arrêter l’épuisement de notre profession”, a déclaré Cullen.

“Ils doivent le faire en payant aux infirmières un salaire décent.”

La MRC souhaite une augmentation des salaires nettement supérieure à l’inflation, qui a atteint un sommet en 41 ans de 11,1 % en octobre, chutant légèrement à 10,7 % le mois dernier.

Cullen a déclaré que cela corrigerait une réduction de salaire effective de 20% pour les infirmières en termes réels au cours de la dernière décennie.

Le gouvernement maintient que les demandes sont inabordables et le secrétaire à la Santé, Steve Barclay, a qualifié les grèves de “profondément regrettables”.

Barclay a insisté sur le fait qu’il était ouvert à des discussions sur des questions plus larges, mais pas sur l’offre salariale, qui a été recommandée par un organe d’examen indépendant.

Le NHS Pay Review Body a recommandé une augmentation de salaire d’au moins 1 400 (1 740 $) en plus d’une augmentation de 3,0% l’année dernière, a-t-il déclaré.

“De nouvelles augmentations de salaire signifieraient retirer de l’argent des services de première ligne à un moment où nous nous attaquons à des listes d’attente record en raison de la pandémie”, a-t-il ajouté.

Longues heures

Le RCN a déclaré que les unités de chimiothérapie, de dialyse, de soins intensifs et de forte dépendance, ainsi que les soins intensifs néonatals et pédiatriques seront protégés.

Mais d’autres services seront réduits aux niveaux de dotation de Noël pendant le débrayage.

Saffron Cordery, directeur général par intérim des fournisseurs du NHS, a déclaré que les fiducies du NHS « mettaient tout en œuvre » pour atténuer l’impact sur les patients.

“La situation variera d’un bout à l’autre du pays à mesure que les dirigeants de la confiance (des hôpitaux) établiront les niveaux de service avec les syndicats au niveau local”, a-t-elle ajouté.

La ministre de la Santé, Maria Caulfield, a déclaré que quelque 70 000 rendez-vous, procédures et chirurgies seront perdus en Angleterre en raison du débrayage, et des milliers d’autres ailleurs.

Caulfield – une infirmière qualifiée et membre de la RCN – a accepté que le salaire soit un problème, mais a déclaré à Times Radio qu’il était “plus petit” par rapport à d’autres, comme les longues heures de travail.

Le chef du parti travailliste, principal parti d’opposition, Keir Starmer, a qualifié la grève d'”insigne de la honte” pour le gouvernement conservateur au pouvoir.

Un autre débrayage est prévu mardi prochain.