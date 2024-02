Regarder : Des images rares montrent la vie des ours polaires à travers leurs propres yeux

Le réchauffement climatique est notoirement néfaste pour les ours polaires. La raison est simple : la glace marine constitue une plate-forme à partir de laquelle ces prédateurs imposants peuvent chasser les phoques, leur principale source de nourriture. Et le changement climatique réduit considérablement le nombre de semaines chaque année pendant lesquelles les océans Arctiques sont recouverts de glace. En conséquence, les ours polaires passent plus de temps sur terre, où la nourriture riche en calories est beaucoup moins accessible.

Ce que cela signifie pour la survie de ces créatures emblématiques reste cependant un mystère. Peuvent-ils faire face à la vie sur terre ?

À la recherche de réponses, des scientifiques ont attaché des appareils d’enregistrement à 20 ours polaires dans la baie d’Hudson au Canada, où la période sans glace a augmenté d’environ trois semaines depuis 1979, dans le cadre de une étude publié aujourd’hui dans la revue Communications naturelles. Les caméras ont enregistré 115 heures d’images au cours des trois dernières années, offrant ainsi une rare fenêtre sur la vie terrestre de ces animaux.

Les clips, dont certains sont assemblés dans la vidéo ci-dessous, montrent des ours se nourrissant de carcasses d’oiseaux (à 2h30), mangeant des baies et des herbes (à 3h15) et mâchant certains mammifères marins, dont un béluga. baleine (à 17h00).

Parfois, ces créatures gargantuesques – qui peuvent peser plus de 1 500 livres – semblent se comporter comme des chiens, se battant occasionnellement dans l’eau (2:42) et rongeant les bois (3:06).

(Vous pouvez trouver davantage de descriptions horodatées sur ce qui se passe dans ces clips. ici.)

Les clips sont non seulement mignons et divertissants, mais aussi très révélateurs.

“Nous avons été étonnés par les séquences vidéo”, a déclaré Anthony Pagano, biologiste de la faune à l’US Geological Survey (USGS) en Alaska qui a dirigé l’étude, dans un e-mail adressé à Vox. “La séquence vidéo a vraiment mis en évidence à quel point ces animaux sont intelligents en utilisant différentes stratégies comportementales pour survivre pendant leur séjour sur terre sans accès à leurs proies principales.”

Avant de filmer ces vidéos, les scientifiques soupçonnaient que les ours polaires pourraient survivre sur terre soit en se reposant pour économiser de l’énergie (c’est-à-dire en brûlant moins de calories), soit en se nourrissant d’autres proies, comme les oiseaux marins et les plantes. Ces ours ont finalement utilisé les deux approches, selon les images et d’autres données recueillies par les scientifiques, notamment des mesures de mouvement, de masse corporelle et d’énergie brûlée. Certains individus se sont couchés pour économiser de l’énergie tandis que d’autres recherchaient activement de la nourriture.

Toutefois, aucune des deux approches n’a été particulièrement efficace. Tous les ours, sauf un, ont perdu du poids, ce qui suggère qu’ils finiront par avoir faim. Une personne a perdu près de 80 livres.

USGS/Université de l’État de Washington

L’étude a révélé que certains ours faisaient de longues nages, ce qui est « nouveau et inattendu à cette période de l’année », a déclaré dans un courriel Andrew Derocher, un expert des ours polaires à l’Université de l’Alberta, qui n’a pas participé à l’étude. « Il s’agit peut-être d’actes de désespoir », a-t-il déclaré. “Les ours affamés et maigres prennent plus de risques que les gros ours.”

Se régaler de baies et d’autres aliments ne contribue pas non plus à apaiser la faim, révèle la recherche. “Cette étude fait vraiment ressortir le message selon lequel il n’y a pas de salut grâce à l’alimentation terrestre pour aider les ours polaires à traverser la période sans glace”, a déclaré Derocher.

Les chercheurs estiment que la population d’ours polaires dans cette région a déjà diminué de 30 pour cent depuis 1987. Cette étude apporte une preuve supplémentaire qu’un réchauffement accru – c’est-à-dire moins de glace – ne fera qu’aggraver cette situation déjà mauvaise. “Avec une utilisation accrue des terres, on s’attend à ce que nous assistions probablement à une augmentation de la famine”, a déclaré Pagano dans un communiqué. déclaration.



USGS/Université de l’État de Washington

Certaines populations d’ours polaires ailleurs pourraient être plus résilientes au réchauffement, du moins à court terme, comme Vox l’a précédemment rapporté. Les scientifiques ont observé un groupe d’ours dans le sud-est du Groenland qui chassent en utilisant la glace qui se détache des glaciers, disponible toute l’année à certains endroits. (Alors que la glace de mer est de l’eau océanique gelée, les glaciers sont constitués de neige comprimée au fil du temps en de grandes couches de glace qui coulent comme une rivière au courant lent.)

Dans un monde qui se réchauffe, les régions couvertes de glace, comme le Groenland et le Svalbard, pourraient devenir des bastions pour l’espèce, les aidant ainsi à s’accrocher. Ce n’est pas vraiment bon nouvelle, mettent en garde les scientifiques. Au lieu de cela, il préfigure l’acte final d’une tragédie, révélant où pourraient vivre les derniers restes d’une espèce.

Pour l’instant, nous avons la chance de pouvoir entrevoir la vie des ours polaires à travers leurs yeux. À l’avenir, il y aura probablement beaucoup moins de choses à voir.