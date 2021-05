Un clip posté par les diffuseurs DAZN montre Alvarez rencontrant le promoteur Eddie Hearn dans les coulisses après le combat, avec le Mexicain de bonne humeur après avoir vu Saunders forcé de quitter son tabouret avant le neuvième tour de leur concours.

«Septembre, ou peut-être allons-nous en juin…» Hearn est entendu dire à Alvarez alors que le promoteur semble déjà proposer des dates pour la prochaine victime potentielle du Mexicain.

«Mon ami, avec tout mon respect, je vous l’ai dit, de l’argent facile. C’est comme ça, » Répond Alvarez.

« Avec tout mon respect, je vous l’ai dit. 𝗘𝗮𝘀𝘆 𝗠𝗼𝗻𝗲𝘆. » 🗣️Regarder #CaneloSaunders combattez la nuit à travers un objectif exclusif dans les coulisses! Épisode complet 👉https: //t.co/gSkBczfPC0pic.twitter.com/e5QKajAdFu – Boxe DAZN (@DAZNBoxing) 10 mai 2021

La paire serre ensuite les mains comme Hearn dit: «Une nuit incroyable, folle. Vous étiez tellement excité que vous êtes resté trop longtemps sur scène avec votre musique.

«C’était cool, car la dernière partie de votre promenade sur le ring était juste« Canelo, Canelo »» Hearn a ajouté.

Le Mexicain avait bénéficié du soutien fervent de la foule au stade AT&T pour un combat qui a eu lieu au cours d’un week-end de célébrations de Cinco de Mayo.

«Vous avez entendu tout le monde chanter» un Alvarez excité a ajouté à Hearn.

La star mexicaine aurait empoché au moins 15 millions de dollars pour le travail de cette nuit de samedi, ce qui pourrait atteindre 35 millions de dollars lorsque l’argent du PPV est ajouté. Saunders recevra une garantie de 3,5 millions de dollars, qui pourrait doubler avec un revenu supplémentaire.

La star de 30 ans a également été vue en train de se pousser les hanches alors qu’il posait pour des photos promotionnelles après le combat.

Pour son rival battu Saunders, 31 ans, la nuit s’est terminée très différemment lorsqu’il a été transporté dans un hôpital de Dallas, où il a été opéré dimanche pour une fracture orbitaire et une joue cassée.

Saunders – qui s’est dirigé vers le concours avec Alvarez invaincu en 30 combats en tant que professionnel – a mis à jour les fans lundi en écrivant: «Oculaire cassé et os de la joue cassé à trois endroits. L’opération d’hier s’est bien déroulée.

« Vous en gagnez un peu, vous en perdez un peu. Je ne me sentais pas hors de ma ligue, mais je me suis fait prendre avec un bon tir et je ne pouvais pas voir.

« [Trainer] Ben [Davison] obtenu le coin pour le tirer. Merci à tous ceux qui ont regardé. Je serai de retour, que Dieu vous bénisse tous.

Canelo avait scellé l’œil droit de Saunders fermé avec un uppercut vicieux au huitième round qui a provoqué un gonflement instantané et conduit le Mexicain à lever immédiatement les bras dans le ring en réalisant qu’il avait décroché un tir décisif.

Le Mexicain a réclamé le titre WBO des super-moyens de Saunders pour ajouter à ses ceintures WBC et WBA, et lorgne ensuite une fissure à l’usine américaine de Caleb – détenteur de la couronne IBF 168 lbs – pour unifier la division.

Canelo avait été en tête sur les trois tableaux de bord au moment de son arrêt sur Saunders, bien que le Britannique ait mérité des applaudissements pour avoir maintenu un pied dans le combat jusqu’à ce qu’il soit secoué par l’upercut qui lui a brisé l’orbite et l’a rendu incapable de continuer.

Le roi mexicain livre pour livre a remporté 56 de ses 59 concours professionnels, sa seule défaite restant une défaite par décision majoritaire contre Floyd Mayweather en 2013.