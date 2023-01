REGARDER: Des images de drones montrent un requin tigre nageant à plusieurs mètres des baigneurs – et ils ne le savent pas

Les nageurs d’une plage australienne sont apparemment restés inconscients que tout le temps qu’ils se sont détendus dans l’eau, ils n’étaient qu’à quelques mètres d’un très gros requin tigre.

Des images de drones prises le 28 décembre 2022 au-dessus de Hillary’s Dog Beach près de Perth, en Australie, ont montré des nageurs paresseux dans l’eau alors que le requin nageait d’avant en arrière le long du rivage, s’approchant même à un moment donné d’un nageur avant de changer apparemment d’avis avant de l’atteindre. .

Une personne en kayak passe au-dessus du requin de trois mètres de long sans se soucier de ce qui se cachait dans l’eau en dessous d’eux.

Sam Wood, l’un des membres du compte Instagram Wanderlust_Flyer qui a capturé les images, a déclaré à l’Australie 7 News qu’il était “inquiet à un moment donné” que le requin puisse attaquer quelqu’un.

Il a montré les images à une femme qui avait nagé près du requin, et elle était “assez abasourdie et ne pouvait pas croire à quel point il était proche”.

“Et elle n’en avait aucune idée”, a déclaré Wood. “Elle ne l’a même pas vu.”

L’Australie a eu 50 observations le long de sa côte ouest au cours de la dernière semaine de 2022 seulement. Les autorités ont suggéré que toute personne qui voit un requin devrait sortir de l’eau immédiatement et alerter les autres de la présence de l’animal.

Dr Oliver Jewell, un chercheur sur les requins, a déclaré à 7 News qu’il est plus probable que le nombre d’observations continue d’augmenter à mesure que de plus en plus de personnes utilisent des drones et des médias sociaux pour capturer des images et les diffuser en ligne.

“Je pense que c’est une bonne chose parce que nous pouvons être plus conscients de l’endroit où se trouvent les requins”, a déclaré Jewell.

L’Australie enregistre généralement environ 20 attaques de requins par an, la plupart se produisant en Nouvelle-Galles du Sud et en Australie occidentale, Premier message signaléajoutant que deux des attaques en 2021 ont été mortelles, ainsi que sept qui ont été mortelles en 2020.

