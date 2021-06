Regarder des films sur grand écran est plus agréable que de regarder à la maison, selon une expérience

Une NOUVELLE expérience a montré que regarder des films sur grand écran est plus agréable que lorsqu’ils sont visionnés à la maison.

Des scientifiques indépendants ont surveillé le comportement de 12 participants à l’aide de casques neurotechnologiques qui surveillent les bio-signaux via des capteurs autour de la tête, alors qu’ils regardaient un extrait de film à la fois au cinéma et dans un environnement familial.

Les téléphones portables se sont avérés être la principale distraction pour regarder des films à la maison Crédit : Getty – Contributeur

Les données sur le cerveau et les muscles ont ensuite été rassemblées pendant que les volontaires regardaient le film d’action à succès The Fast and Furious, et ont constaté que les téléspectateurs souriaient deux fois plus lorsqu’ils regardaient sur grand écran.

Pour rassembler les données, les scientifiques ont d’abord mesuré les niveaux d’excitation et de plaisir des participants dans un état neutre.

Ces mêmes mesures neurologiques ont ensuite été surveillées pendant que les participants regardaient le film à la fois sur le canapé et dans un cinéma.

Il a constaté que les niveaux d’excitation augmentaient de plus d’un quart lors du visionnage au cinéma, par rapport au visionnage depuis le canapé.

L’expérience a révélé que les gens aimaient plus regarder des films sur grand écran Crédit : Getty

Les niveaux de plaisir ont également augmenté d’un cinquième par rapport à leur état neutre, les contributeurs étant engagés dans l’action d’un film plus long sur grand écran.

L’expérience fait suite à une recherche menée auprès de 2 000 adultes commandée par Odeon qui a révélé que 74% souffrent de «filmnésie» lorsqu’ils regardent à la maison – où ils ne peuvent pas se souvenir des détails clés de l’intrigue, des personnages ou s’ils ont même regardé un certain film.

Le professeur Brendan Walker, le scientifique principal de l’expérience commandée par Odeon, a déclaré : « Les résultats de notre expérience montrent clairement qu’une personne moyenne ressentira une réponse émotionnelle beaucoup plus profonde lorsqu’elle regardera un film au cinéma, par rapport à la regarder à la maison.

« Les résultats montrent que l’environnement immersif et sans distraction du cinéma est l’endroit idéal pour profiter de vos films préférés.

« Lorsque notre cerveau a une forte réponse émotionnelle à un film, nous sommes plus susceptibles de nous en souvenir.

« Pendant le verrouillage, lorsque nous étions coincés à regarder des films sur le canapé à la maison, le phénomène de » filmnésie « est devenu monnaie courante – beaucoup luttant pour se souvenir de ce qu’ils ont regardé et de ce qu’ils n’ont pas vu. »

TOP 10 DES PLUS GRANDES DISTRACTIONS À VOIR À LA MAISON 1. Téléphone portable 2. Devoir le mettre en pause pour que quelqu’un puisse utiliser les toilettes 3. Discussion entre amis ou en famille 4. Sonnerie du téléphone résidentiel 5. Votre partenaire 6. La sonnette retentit 7. Devoir se lever pour prendre des collations 8. Un animal de compagnie 9. Réseaux sociaux 10. Un enfant

Il est également apparu que plus d’un tiers des personnes interrogées sont facilement distraites lorsqu’elles regardent un film à la maison, avec 52% de « double projection » entre la télévision et leur téléphone.

Ne pas se souvenir du nom d’un personnage, ne pas pouvoir se souvenir de la fin du film précédent et oublier s’ils ont déjà vu le film auparavant étaient les symptômes les plus courants de la filmnésie.

Et il ne faut que 37 minutes aux téléspectateurs pour perdre le focus sur le film qu’ils regardent à la maison, 56 % ayant plus de mal à se concentrer dans leur environnement familier.

Près de neuf personnes sur dix ont souffert de filmnésie au cours de la dernière année, les téléphones portables, les pauses toilettes et d’autres étant les plus distrayants.

Quatre sur dix admettent même devoir se tourner vers Google à la fin d’un film en raison de distractions à la maison, selon l’étude via OnePoll.

Certains genres de films ne devraient être visionnés sur grand écran que selon 56%, tels que les films d’action, de science-fiction et de thriller, ceux qui valent la peine d’être vécus en force – avec des cascades d’action, des courses de voitures et des scènes avec une excellente partition musicale les meilleurs moments absorbé au cinéma.

Cependant, il ne s’agit pas seulement de l’action à l’écran, car 83% pensent qu’un voyage au cinéma concerne toute l’expérience, pas seulement le film.

Chris Bates, directeur commercial chez Odeon UK & Ireland, qui propose des offres sur son pass myLIMITLESS jusqu’à fin septembre, a déclaré : « Il y a des films à voir et des films à vivre, et les résultats de cette expérience prouvent clairement que si vous voulez vraiment l’expérience d’un film, il n’y a pas de substitut pour le regarder sur grand écran au cinéma.

«Nous sommes très heureux que A Quiet Place Part II arrive sur nos écrans vendredi et exhortons les invités à descendre de leurs canapés et à se rendre dans leur Odéon local pour profiter du film dans toute sa splendeur sans distraction sur grand écran.

“Chez Odeon, nous nous engageons à améliorer les films pour nos clients, avec une vue et un son de qualité supérieure, des sièges confortables et de la nourriture et des boissons savoureuses, livrés par nos hôtes fantastiques.”