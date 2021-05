Regarder des films en frénésie? Netflix parie sur la trilogie «  Fear Street  »

Il est temps pour Leigh Janiak. La scénariste-réalisatrice est à moins de deux mois de ses débuts sur Netflix, et elle mixe le son et passe en revue des effets spéciaux avec une horloge qui tourne en arrière-plan. Seul son processus évolue à un rythme beaucoup plus accéléré que d’habitude, depuis Janiak, en tant que directeur de la La trilogie «Fear Street», essaie de terminer trois films à la fois. Quand elle le fera, elle et ses producteurs de Chernin Entertainment tenteront une expérience avec Netflix: pour la première fois, le streamer sortira un film chaque semaine trois vendredis consécutifs, à partir du 2 juillet.



Pensez à la frénésie des cinéphiles. «C’est une sorte d’hybride. C’est un peu nouveau », a déclaré Janiak. «C’est un mélange entre un film traditionnel et ce qui serait considéré comme une télévision traditionnelle: chaque épisode, chaque partie, raconte sa propre histoire, mais il est également très lié à la pièce suivante. C’est une chose très excitante pour moi en tant que cinéaste. C’est aussi assez ambitieux. Les trois films, basés sur Livres RL Stine, s’étalent sur quelque 300 ans et interprètent un qui est qui des jeunes talents les plus brillants d’aujourd’hui: Sadie Sink de «Stranger Things», Keira Madeira de «Trinkets» et Chiara Aurelia de «Cruel Summer». Les trois films, d’un budget d’environ 20 millions de dollars chacun, sont liés à un incident vieux de 300 ans qui terrorise le fictif Shadyside, dans l’Ohio depuis des générations. Le premier film a lieu en 1994 et est lourd sur la culture des centres commerciaux et les premières discussions d’AOL tout en rendant hommage aux films «Scream» et «Je sais ce que vous avez fait l’été dernier». Le deuxième film se déroule dans un camp d’été en 1978 – pensez aux courts métrages et aux guerres de couleurs – et fait référence à la fois à «Vendredi 13» et à «Halloween». Janiak a déclaré que son style de tournage pour le troisième film, qui se déroulait en 1666, avait été inspiré par «Le nouveau Monde. »

Netflix a introduit la frénésie télévisuelle en 2013 quand il a abandonné toute la saison de «House of Cards» à la fois. Cette expérience hebdomadaire représente une approche similaire, une approche qui, si elle fonctionne, pourrait rendre les films aussi collants et aussi précieux que la série télévisée pour laquelle le streamer est connu. Un programme hebdomadaire «est le point idéal où il donne suffisamment d’espace et de temps pour que chacun des films soit autonome», a déclaré Lisa Nishimura, vice-présidente de Netflix pour les films indépendants et les documentaires. L’espoir est que la trilogie lancera une conversation culturelle. «Leigh a créé ces mondes et ces personnages dont vous tombez vraiment amoureux. Ainsi, la possibilité, en une semaine, de venir avec le prochain film qui continue l’histoire, donne au public une merveilleuse sorte d’interdépendance de récits dans lesquels ils voudront rester à l’intérieur et s’engager profondément. L’expérience n’est possible que parce qu’elle a été conçue de cette manière dès le départ. 20th Century Fox, avant d’être racheté par Disney, a acquis la série bien-aimée centrée sur les adolescents en 2015 pour que Chernin Entertainment la produise. L’achat de plusieurs millions de dollars – Stine a écrit 52 livres à Shadyside, se vendant à plus de 100 millions d’exemplaires – signifiait que les producteurs devaient réfléchir différemment sur la manière d’exploiter le matériel source. Un film à la fois n’était pas une option efficace.

Au lieu de cela, les producteurs ont créé une salle des écrivains, une pratique courante à la télévision mais rarement utilisée dans le cinéma. Parce que la société avait des ambitions pour une franchise depuis le début, l’idée était qu’un groupe d’écrivains pouvait «casser» toute l’histoire sur une série de films. Les écrivains ont travaillé ensemble avant l’arrivée de Janiak et après son implication.

« Nous n’embauchions pas une seule personne pour faire un film », a déclaré le directeur général de Chernin Entertainment, Peter Chernin, dans une interview. «Nous essayions vraiment de réfléchir à la manière de construire un monde cinématographique où nous pourrions faire plusieurs films.» Une fois le monde créé et les scripts terminés, Janiak, 41 ans, a tourné les trois films en même temps – un effort formidable pour tout cinéaste. Pour Janiak, ce n’était que son deuxième projet de long métrage, après ses débuts en 2014, le film d’horreur «Honeymoon», l’a attiré l’attention d’Hollywood. Elle a filmé pendant 106 jours, principalement la nuit, à Atlanta, basculant entre trois périodes différentes avec trois styles de tournage différents. Elle a également passé beaucoup de temps à se souvenir de ce qui l’avait initialement attirée vers la série «Fear Street» alors qu’elle grandissait dans l’Ohio. «Je pense qu’en tant qu’adolescente, vous vivez déjà en quelque sorte dans ce monde qui est un peu dangereux», a-t-elle déclaré. «Fear Street» était comme mon monde mais plus fou, plus terrible et plus sanglant. » Janiak cherchait également à subvertir le genre d’horreur qu’elle aime en se concentrant davantage sur les marginaux et les étrangers, les héros fréquents de la série de Stine. « Nos personnages n’auraient normalement pas vécu au-delà des 15 premières minutes » d’un film d’horreur traditionnel, a ajouté Janiak. «Nos films racontent les histoires des éternels étrangers.» Chernin, l’ancien président et chef de l’exploitation de News Corp., est depuis longtemps fier d’avoir pris de grandes photos. Il a mentionné «Avatar» et «Titanic» comme deux des plus gros paris qu’il a faits en supervisant la 20th Century Fox. Lorsque le studio a acheté «Fear Street», le secteur du cinéma était déjà contesté. C’était des années avant la pandémie, mais de plus en plus de gens restaient déjà à la maison et se débattaient sur Netflix, ne s’aventurant que dans les salles pour une franchise à succès alors que les films d’horreur sortaient à un rythme si rapide que vous ne pouviez pas distinguer une «Annabelle» d’un «Chucky . »

«Fear Street» en tant que concept de film, pensait-il, pourrait résoudre bon nombre de ces problèmes. Il a attiré une large base d’adolescents et de fans des livres, un public maintenant dans la vingtaine et la trentaine qui réclame souvent des plats nostalgiques. Il a un nombre illimité d’histoires qui peuvent être adaptées; pensez à un univers «Fear Street» semblable à celui de Marvel. Et si elle est fabriquée et commercialisée au bon rythme, elle pourrait devenir la prochaine grande nouveauté. Disney est devenu propriétaire de la trilogie «Fear Street» lors de l’acquisition de Fox en 2019. Il a accepté de vendre la franchise à Netflix en août 2020. «Le visionnement excessif, mené par Netflix, était clairement venu pour dominer la télévision et il a changé la façon dont les gens pensent au contenu», a déclaré Chernin. «L’idée d’organiser un événement cinématographique à visionnage excessif me paraissait passionnante.» Trois films en trois semaines signifiaient que Janiak pouvait inclure des indices dans chaque film qui ne seraient compris qu’après avoir regardé les trois films. Netflix est certain que les œufs de Pâques encourageront le public à revenir encore et encore à la trilogie – la définition même du contenu collant. Prenons l’expérience de Nishimura: «Quand j’ai fini de regarder la partie 3, la seule chose que je voulais faire était de tout recommencer et de regarder la première partie, et j’ai vu quelque chose de différent parce que j’ai eu l’occasion de découvrir la totalité des mythologies», elle mentionné. «Je prévois donc qu’une fois que les trois films seront au monde, il y aura beaucoup de discussions autour des choses qu’ils découvrent.»