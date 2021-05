Regarder des films 8K sur le téléviseur Neo QLED de Samsung – Samsung Global Newsroom

Samsung Electronics a dévoilé la première bande-annonce du film indépendant « Deux lignes jaunes« chez les détaillants du monde entier à partir de la mi-mars. Le film a été tourné exclusivement en 8K, permettant à la bande-annonce d’être affichée en natif sur Samsung‘s nouvelle gamme de téléviseurs Neo QLED 8K.

Créé par quatre amis proches – les cinéastes Billy Zeb Smith, Jake Olson et Zac Titus, et le réalisateur Derek Bauer – ce projet a permis à l’équipe de tout mettre en œuvre pour créer ce beau film, qui est tourné dans le contexte dramatique du Montana.‘s Nord des Rocheuses.

« Deux lignes jaunes« raconte l’histoire d’un fumigène ravagé par le SSPT qui est soudainement et inopinément réuni avec sa fille adolescente séparée. Obligé de voyager à travers le pays avec elle sur le dos de sa Harley de trente ans, une bataille qui commence face à face devient bientôt plus clandestine.

Les deux rôles principaux sont interprétés par un duo père-fille de la vie réelle, Zac et Alexis Titus, et le casting est complété par Grant Show, Grant Harvey, Bre Blair et Frank Collison. Les consommateurs peuvent regarder la bande-annonce sur les téléviseurs Samsung 8K chez certains détaillants du monde entier.