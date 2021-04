Man Utd faisait partie de la soi-disant « douzaine sale » de clubs européens signataires des plans extrêmement impopulaires de la Super League lors de leur annonce initiale le week-end dernier, mais aujourd’hui, ces plans gisant maintenant dans les cendres, une section de Red Devils en colère. les fans ont mis fin à leur fureur face à la propriété du club – en mettant le feu aux Stars and Stripes.

Plus d’un millier de fans se sont rassemblés à l’extérieur de la maison, les 20 fois champions d’Angleterre pour faire entendre leur voix non seulement sur les plans de la Super League, ce qui a incité les patrons du club à une concession de la queue entre les jambes, mais aussi la propriété de longue date du Glazer. de l’équipe qui a atteint de nouveaux sommets d’impopularité ces derniers jours.

Les fans de United brûlent un drapeau américain à l’extérieur d’Old Trafford aujourd’hui 🔰#GlazersOutpic.twitter.com/tWhnuV1Rgp – UtdXclusive 🔰 (@UtdXclusive) 24 avril 2021

Green & Gold jusqu’à ce que notre club soit vendu! 🔰 #GlazersOutpic.twitter.com/iAcuihdCka – WHF! 🇾🇪 (@mufcwesleyy) 24 avril 2021

Les fans pouvaient être entendus chanter « Les vitriers sortis« lors de la manifestation, tout en portant également des écharpes arborant un message similaire. Des bombes fumigènes auraient également été déclenchées lors des manifestations de samedi après-midi.

Des images faisant son chemin vers les médias sociaux ont également semblé montrer des fans brûlant un drapeau américain à l’extérieur du stade dans le signal le plus frappant à la propriété du club, mais qu’ils ont perdu tout soutien restant parmi la base de fans dont ils auraient pu bénéficier auparavant.

« Toutes les conséquences de la propriété endettée du club par Glazer sont revenues à la maison pour se percher la semaine dernière, avec les plans honteux de nous éloigner de nos racines dans le football anglais et de nous éloigner de notre histoire et de notre tradition en Coupe d’Europe.», a lu un communiqué diffusé par les organisateurs de la manifestation.

« Le plan honteux était une conséquence directe d’une structure de propriété qui ne concerne que l’argent et rien les supporters.

« Les fans unis exigent du changement. Nous exigeons le modèle allemand exigeant que les fans possèdent 50% +1 du club. Nous exigeons que les vitriers entament le processus pour que cela se produise avec effet immédiat.

« La semaine dernière leur a montré que l’avenir dont ils rêvaient pour Manchester United n’est pas possible et n’arrivera jamais. Il n’y aura jamais de meilleur moment pour confier la participation majoritaire aux seules personnes qui ont à cœur les intérêts à long terme du club – les fans de United.

« Nous appelons tous les fans de United à se réunir sur le parvis à 14 heures, avant le match de Liverpool, pour faire valoir collectivement ce point d’une manière que les Glazers et le reste du monde ne peuvent ignorer.. «

Cependant, les manifestations – et en particulier l’élément brûlant le drapeau – n’ont pas reçu le consentement unanime des fans en ligne.

« Cela devient peut-être hors de contrôle», a déclaré un partisan.Brûler un drapeau national peut être grave. «

Un autre a décrit l’acte comme « comportement trash« , en ajoutant que »Les Américains réguliers n’ont rien à voir avec la famille Glazer. «

Quelle que soit la réaction, il est clair que la base de fans du club le plus traditionnellement réussi du football anglais a rarement été aussi insatisfaite de la direction que les propriétaires du club leur prennent – et on se demande si, tôt ou tard, les fans furieux. obtiendra leur souhait.