REGARDER | Des étudiants parmi les trois morts dans des attentats au Royaume-Uni

Deux étudiants universitaires figuraient parmi les trois personnes retrouvées mortes à Nottingham mardi à la suite de deux incidents distincts dans la ville mardi matin qui ont fait trois blessés.

La police a arrêté un homme de 31 ans soupçonné de meurtre.

La police antiterroriste a été appelée pour aider à l’enquête, mais il n’y a eu aucune déclaration officielle qu’il s’agissait d’un incident terroriste.

Le centre de Nottingham a été bouclé, avec une forte présence policière, y compris des agents armés à la suite des événements qui ont ébranlé les habitants.

La police a déclaré qu’un homme de 31 ans avait été arrêté, soupçonné de meurtre, mais qu’ils ne recherchaient personne d’autre en relation avec les incidents.

L’université de Nottingham – l’une des deux universités de la ville – a confirmé que deux de ses étudiants figuraient parmi les morts.

« Nous sommes choqués et dévastés par la nouvelle et nos pensées vont aux personnes touchées, à leurs familles et amis », indique un communiqué.

Le Premier ministre Rishi Sunak a remercié les services d’urgence qui avaient fait face à « l’incident choquant » dans la ville, qui abrite plus de 320 000 personnes.

Il a dit:

Mes pensées vont aux blessés, ainsi qu’à la famille et aux proches de ceux qui ont perdu la vie

Les habitants entendent des cris

La police a été appelée juste après 04h00 après que deux personnes ont été retrouvées mortes sur Ilkeston Road, qui s’étend à l’ouest du centre-ville entre l’université de Nottingham et l’université de Nottingham Trent.

Des habitants ont rapporté avoir entendu des cris et vu un jeune homme et une femme se faire poignarder, avant que l’agresseur – qui, selon un témoin, était vêtu de noir avec une cagoule et un sac à dos – ne s’en aille calmement.

Le corps d’un homme a également été retrouvé sur Magdala Road, à environ 3,2 kilomètres de là, a indiqué la police.

Les trois personnes percutées par la camionnette, à Milton Street, dans le centre-ville, étaient soignées à l’hôpital, a ajouté la force.

Des officiers de police scientifique travaillent autour d’une camionnette blanche avec un pare-brise brisé, à l’intérieur d’un cordon de police sur Bentinck Road à Nottingham, dans le centre de l’Angleterre, à la suite d’un « incident majeur » au cours duquel trois personnes ont été retrouvées mortes. AFP Darren Staples/AFP

L’un était dans un état critique tandis que les autres avaient des blessures mineures, a-t-il ajouté.

Une camionnette Vauxhall blanche avec un pare-brise brisé a été bouclée à un kilomètre devant un dépanneur, a déclaré un photographe de l’AFP.

Un sac à dos noir a été vu sur la route sous la porte ouverte du côté passager du véhicule.

Sirènes

Le témoin Lynn Haggitt a déclaré avoir vu une camionnette heurter deux personnes vers 05h30 près du théâtre royal de la ville après que le véhicule s’est arrêté à côté d’elle alors qu’elle se rendait au travail.

« Il a regardé dans son rétroviseur, a vu une voiture de police derrière lui, puis il a accéléré. Il y avait deux personnes… Il est entré directement dans ces deux personnes », a-t-elle déclaré à la BBC.

Glen Gretton, un chauffeur-livreur de 46 ans, a déclaré avoir été réveillé vers 05h00 par le bruit de voitures de police passant devant chez lui.

« Ils n’arrêtaient pas d’arriver, alors je savais que quelque chose d’assez important … se passait quelque part dans le centre-ville », a-t-il déclaré.

La gendarme en chef de la police du Nottinghamshire, Kate Meynell, a décrit les incidents comme une « série d’événements tragiques » et a souligné que le motif n’était jusqu’à présent pas clair.

« Nous gardons l’esprit ouvert alors que nous enquêtons sur les circonstances entourant ces incidents et travaillons aux côtés de la police antiterroriste pour établir les faits – comme nous le ferions normalement dans ce type de circonstances », a-t-elle ajouté.

Le réseau de tramway de la ville a été suspendu pendant l’enquête, plusieurs rues étant toujours bloquées aux piétons et à la circulation.

La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a déclaré qu’elle était « choquée et attristée » par les décès.

Les trois députés de la ville – Nadia Whittome, Lilian Greenwood et Alex Norris – se sont dits « ébranlés » par les événements et ont exprimé leurs condoléances aux familles des morts et des blessés.

« Notre ville a été dévastée par la mort de trois personnes ce matin. Nottingham est une belle ville, qui abrite des gens brillants de tous horizons.

« Nous sommes ébranlés par les événements d’aujourd’hui, mais nous les rencontrerons collectivement en tant que communauté et guérirons ensemble », ont-ils déclaré dans une déclaration commune sur Twitter.