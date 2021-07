REGARDER: Des échauffourées éclatent au Parlement italien alors qu’un groupe de députés proteste contre le ‘Green Pass’ contre le coronavirus

La manifestation a été organisée par des membres du parti des Frères d’Italie (FdI) dans l’hémicycle ce jeudi. Des images de la scène montrent les députés se précipitant vers le centre de la salle, criant et agitant des pancartes indiquant «Pas de laissez-passer vert».

L’un des députés a été rapidement chassé par ses opposants, mais la FdI a tout de même réussi à poursuivre sa manifestation, poussant l’orateur à suspendre la séance. Les députés protestataires ont été hués par leurs opposants politiques qui soutiennent le système de certificats de vaccination.

L’incident s’est déroulé peu de temps avant que la législature ne se prononce sur une motion, lancée par le FdI, remettant en question la constitutionnalité du récent décret visant à étendre le laissez-passer vert. Après le rétablissement de l’ordre et la poursuite de la séance, la motion a été rejetée, avec 51 voix pour, 288 contre et une seule abstention.

Le Green Pass italien a été lancé fin juin. Le certificat est délivré pour les personnes qui ont été vaccinées contre le Covid-19, qui ont été testées négatives dans les 48 heures précédentes, ou qui se sont rétablies de la maladie.

Le laissez-passer, cependant, a finalement été étendu à un document plus contraignant. À partir du 6 août, le Green Pass sera requis pour les repas à l’intérieur, et seuls ses détenteurs seront autorisés à accéder aux gymnases, piscines, musées et autres lieux à travers l’Italie. La mesure a déclenché des manifestations de masse en Italie, ses opposants condamnant l’initiative Green Pass comme discriminatoire.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !