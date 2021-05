REGARDER: Des dizaines de milliers de personnes défilent contre la réponse du président Bolsonaro à Covid au Brésil

Des manifestations à l’échelle nationale ont été organisées au Brésil alors que les gens exprimaient leur désapprobation de la gestion par le gouvernement de la crise des coronavirus, exigeant la vaccination pour tout le monde.

Des manifestations massives mais pour la plupart pacifiques ont eu lieu samedi dans de nombreuses villes et villages du pays d’Amérique latine. ‘Forum Bolsonaro‘ (Bolsonaro Out) était l’un des principaux slogans parmi les manifestants, qui ont exigé la destitution du président Jair Bolsonaro pour la réponse à la pandémie de Covid-19.

Les gens ont inondé les rues de Sao Paulo, la plus grande ville du Brésil et l’une des plus peuplées du monde. La plupart portaient des masques, portant des pancartes avec des slogans appelant à la vaccination contre le virus mortel, comme le montrent les images de l’agence vidéo Ruptly de RT.

« Je pense qu’il est nécessaire d’avoir le vaccin, et Bolsonaro, comme tous les mauvais politiciens, n’a pas aidé. Nous sommes donc ici à crier pour le vaccin, et à Bolsonaro« , a déclaré l’un des manifestants à Ruptly.

Des effigies du président ont été vues lors des manifestations, et certaines d’entre elles auraient été brûlées par les manifestants. A Sao Paulo, une énorme poupée gonflable du président le dépeint comme un vampire.

Certains manifestants en colère ont accusé le gouvernement de génocide, car les autorités n’ont pas mis en œuvre des mesures strictes de Covid-19. « Nous en avons assez, nous ne pouvons pas supporter ce génocide. Tuant des Brésiliens soit par le virus soit par la faim, on n’attendra pas passivement jusqu’en 2022, on est venu dire qu’on veut la destitution de Jair Bolsonaro maintenant« , a déclaré Guilherme Boulos, un homme politique du Parti du socialisme et de la liberté.

Des milliers de personnes se sont également rassemblées dans d’autres grandes villes, dont la capitale, Brasilia et Rio de Janeiro. Aucune confrontation avec les forces de l’ordre n’y a été signalée. Cependant, dans la ville de Recife, dans le nord-est, la police aurait utilisé des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc. Dans l’État méridional de Santa Catarina, des manifestants ont bloqué une grande autoroute.

Environ 16,5 millions de personnes ont été infectées par le virus au Brésil et plus de 460 000 sont décédées – le deuxième nombre de décès le plus élevé au monde après les États-Unis. Bolsonaro a été accusé par ses détracteurs de minimiser le virus et de ne pas fournir de vaccination de masse en temps opportun, ce qui a entraîné une enquête du Sénat sur la gestion de la crise par le gouvernement.

