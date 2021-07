REGARDER: Des centaines de personnes manifestent à Istanbul alors qu’Erdogan retire la Turquie du traité international protégeant les droits des femmes

Des manifestants sont descendus dans les rues de Turquie pour exprimer leur indignation face à la décision du président Recep Tayyip Erdogan de démissionner de la Convention d’Istanbul – un traité offrant une protection contre la violence domestique.

Des centaines de personnes, principalement des femmes, ont défilé jeudi dans le centre d’Istanbul. Des militants et des membres de diverses ONG, ainsi que des représentants des communautés LGBTQ+ et féministes ont été vus chanter, tambouriner et porter des banderoles s’opposant au retrait d’Ankara du traité international.

Les manifestants portaient des banderoles indiquant : «Nous ne serons pas réduits au silence, nous n’aurons pas peur, nous ne nous prosternerons pas » et « Nous ne renonçons pas à la Convention d’Istanbul« , et les forces de l’ordre sont intervenues avec une réponse brutale. Des officiers en tenue anti-émeute ont tenté de dégager les rues et d’ériger des barrières, tandis que les manifestants tentaient de les franchir, selon des images de l’agence vidéo Ruptly de RT.

« Je suis une femme et je veux vivre librement dans ce pays, sans subir de violence», a déclaré un manifestant à Ruptly, ajoutant que les militants «n’abandonnerons pas notre combat» contre le retrait du traité.

« Nous nous battons pour nous-mêmes, réagissons et ne restons pas silencieux. Cette cruauté ne finira pas si nous restons silencieux« , a déclaré un autre manifestant. De plus petites manifestations ont été observées dans d’autres villes turques, dont Izmir.

Erdogan a signé un décret exécutif retirant la Turquie de la convention en mars, mais les manifestations ont éclaté après la sortie officielle du pays cette semaine. Le président turc a publiquement défendu la décision d’Ankara de mettre fin à son inclusion de dix ans dans le traité international sur les droits humains, qui a été négocié à Istanbul en 2011. Il a fait valoir que les femmes en Turquie sont protégées par les lois nationales plutôt que par le traité initié par l’UE, déclarant La sortie « n’entraînera aucune lacune juridique ou pratique dans la prévention de la violence à l’égard des femmes. » Il a affirmé que le traité avait été «détourné» par la communauté LGBTQ+.

« Notre bataille n’a pas commencé avec la Convention d’Istanbul et elle ne se terminera pas avec notre retrait du traité, » il a dit.

L’accord vise à lutter contre les abus à l’égard des femmes par le biais d’un cadre juridique, ainsi qu’à promouvoir l’égalité des sexes. Sur 47 États membres, la convention a été ratifiée par 34 pays, selon Amnesty International, la Turquie devenant le premier à se retirer.

Des groupes turcs de défense des droits des femmes, ainsi que des organisations internationales de défense des droits humains et plusieurs États occidentaux, ont critiqué le «précédent terrifiant. » Il « exposera des millions de femmes et de filles à un risque accru de violence», a déclaré Amnesty, notant que «la violence domestique est répandue [in the country] et au moins 300 femmes ont été assassinées l’année dernière seulement. «

