REGARDER: Declan Rice chante l’hymne d’Arsenal avant la victoire sur Nottingham Forest

Declan Rice s’est déjà fait aimer des fans d’Arsenal après avoir été vu en train de chanter l’hymne des Gunners avant une victoire 2-1 à domicile contre Nottingham Forest samedi.

Le milieu de terrain anglais est entré directement dans le onze de départ après son transfert estival de 105 millions de livres sterling de West Ham et a impressionné l’équipe de Mikel Arteta à l’Emirates Stadium.

Rice a joué aux côtés de Martin Odegaard et Kai Havertz dans un milieu de terrain à trois alors qu’Arsenal dominait la première mi-temps et menait 2-0 à la pause grâce à Eddie Nketiah et Bukayo Saka.

Mais le joueur de 24 ans, qui avait passé toute sa carrière à West Ham et aidé les Hammers à remporter l’Europa Conference League la saison dernière, regardait chez lui avant même le coup d’envoi alors qu’il chantait avec North London Forever.

Nottingham Forest a menacé un retour tardif alors que Taiwo Awoniyi a marqué avec huit minutes à jouer, mais les finalistes de la saison dernière ont tenu bon pour une victoire 2-1 lors de leur premier match de Premier League de la saison.

Juste Declan Rice chantant North London Forever avant le coup d'envoi 🎶

Avec Rice au milieu de terrain, Thomas Partey a été utilisé comme arrière droit par le manager Mikel Arteta samedi. Jorginho a passé les 90 minutes sur le banc.

