REGARDER: Curtis Jones de Liverpool voit rouge après un appel controversé du VAR contre Tottenham

Le milieu de terrain de Liverpool, Curtis Jones, a été expulsé de manière controversée à la suite d’un contrôle du VAR lors de la première mi-temps du choc des Reds en Premier League à Tottenham samedi.

Jones a d’abord reçu un carton jaune pour avoir attrapé Yves Bissouma de Tottenham au tibia, mais l’arbitre du match, Simon Hooper, a changé d’avis et a expulsé le joueur de 22 ans après avoir examiné le défi sur le terrain.

Même si cela avait l’air méchant, le pied de Jones a semblé glisser du haut du ballon avant d’attraper Bissouma et, dans les commentaires de Sky Sports, Gary Neville a déclaré qu’il pensait qu’un carton jaune était suffisant.

« Non, je sais que quand on fait exprès à quelqu’un, je l’ai fait moi-même dans le passé, et il ne fait pas ça », a déclaré l’ancien défenseur de Manchester United.

« Il est [the VAR] lui montrant [the referee] le mouvement final et ce n’est pas comme ça que ça se passe réellement – son pied glisse par-dessus le ballon. Ce n’est jamais un carton rouge et il va en recevoir un.

CURTIS JONES EST EXVOYÉ ! 🟥.@GNev2 n’est pas d’accord… pic.twitter.com/D7Z21Oorvk30 septembre 2023 Voir plus

« Je pense qu’en général, il est entré véritablement mais son pied glisse sur le ballon. Je ne suis pas sûr, je ne le suis jamais aujourd’hui, je suis moins sûr du football que jamais, mais je ne pense pas qu’il soit parti. avec toute méchanceté.

Et il a ajouté : « Si vous voyez la fin au ralenti, vous arriverez à la conclusion qu’il s’agit d’un carton rouge. Vous devez regarder le mouvement complet à pleine vitesse, la vitesse de ces joueurs qui entrent dans le match. tacles.

« Bissouma arrive et Curtis Jones aussi. Mais écoutez, j’ai pensé qu’un jaune aurait été parfait avec l’ambiguïté qui existe sur quelque chose comme ça. »

Pendant la pause, l’ancien milieu de terrain de Liverpool et des Spurs, Jamie Redknapp, a été interrogé sur la décision et a déclaré : « Je pense que c’est extrêmement dur. Il ne veut pas lui faire de mal. »

Tottenham a pris l’avantage 10 minutes après le carton rouge grâce à Son Heung-min, mais les équipes sont entrées à égalité après que Cody Gakpo ait égalisé en profondeur dans le temps additionnel à la fin de la période d’ouverture.

Liverpool a également vu un but exclu pour un hors-jeu marginal avec le score à 0-0.

