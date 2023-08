Regarder : Cristiano Ronaldo rencontre une fangirl aveugle et gagne les cœurs avec son geste

Le nom de Cristiano Ronaldo n’a guère besoin d’être présenté dans l’univers sportif. Après avoir dominé le classement des buteurs en Europe, Ronaldo a rejoint le club saoudien d’Al-Nassr au début de cette année, quittant Manchester United après une période tumultueuse. La superstar portugaise était en grande forme devant le but et les supporters étaient nombreux pour avoir un aperçu de ses performances. En fait, lorsqu’une fille aveugle est venue assister aux performances de Ronaldo, l’attaquant emblématique a pris le temps de la rencontrer et de la remercier de « lui avoir porté chance ».

Ronaldo reste l’un des footballeurs les plus appréciés au monde. La vaste liste de ses abonnés sur Instagram parle du nombre de fans qu’il suit dans le monde du sport. Alors que Al-Nassr de Ronaldo battait Al Fateh 5-0, l’équipe saoudienne de la Pro League, la fan a eu l’occasion de rencontrer l’homme qu’elle adore énormément.

« Je suis votre plus grand fan », peut-on entendre la jeune fille dire dans la vidéo. Ronaldo, en réponse, a déclaré: « Merci, merci. »

« En fait, je suis juste venue pour toi. J’ai adoré que tu joues et je ne peux pas croire que tu as marqué ces trois buts », a-t-elle ajouté. « Vous m’avez donné de la chance », a répondu Ronaldo.

Un magnifique clip de Cristiano Ronaldo avec une fangirl chrétienne aveugle pic.twitter.com/2I0f9yK4zs -Dino (@PepsiEra) 26 août 2023

L’arrivée de Ronaldo dans la Saudi Pro League aurait eu un impact important. Alors que la légende du Real Madrid et de Manchester United a rejoint la ligue en janvier, de nombreux autres joueurs de haut niveau ont signé pour différents clubs d’Arabie Saoudite cet été.

Des personnalités comme Karim Benzema, Neymar Jr., N’Golo KantéJordan Henderson et Ruben Neves jouent tous dans la Saudi Pro League.

De nombreux experts estiment que ce n’est qu’un début pour la Ligue saoudienne, qui deviendra l’une des meilleures ligues au monde, surtout compte tenu des fonds dont elle dispose.