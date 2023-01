REGARDER| Cristiano Ronaldo rappelle à Sergio Ramos d’enlever les boucles d’oreilles ; Sa réaction est incontournable

La camaraderie de Sergio Ramos et Cristiano Ronaldo était devenue un sujet de discussion important lors de leur passage au Real Madrid. Le duo a remporté d’innombrables trophées pour les Los Blancos entre 2009 et 2018. Leur chimie magique avait également guidé le Real Madrid vers quatre titres en Ligue des champions. Il n’était donc pas surprenant que le duo se soit impliqué dans une conversation légère dans le tunnel avant le match amical entre Saudi All-Star XI et le Paris Saint-Germain (PSG). Ramos a été aperçu portant des boucles d’oreilles dans le tunnel et il est maintenant entendu que Ronaldo avait averti en plaisantant le défenseur espagnol de retirer les ornements. Les instructions de Ronaldo ont fait l’affaire car Ramos a immédiatement retiré les boucles d’oreilles avant d’éclater de rire.

Le partenariat fructueux de Sergio Ramos et Cristiano Ronaldo au Real Madrid a pris fin après que l’attaquant portugais a signé pour la Juventus en juillet 2018. Auparavant, il a été signalé que Ronaldo et Ramos n’étaient pas en bons termes après que le milieu de terrain du Real Madrid Luka Modric a remporté le Ballon d ‘Ou prix en 2018. Le média espagnol Marca avait rapporté que Ramos et ses coéquipiers du Real Madrid n’étaient pas satisfaits de la réaction de Ronaldo face au succès de Modric. Cependant, les derniers développements suggèrent qu’il n’y a clairement plus de rupture entre Ronaldo et Ramos maintenant.

Pour en revenir au match amical à haute tension, Cristiano Ronaldo a marqué un doublé pour le Saudi All-Star XI contre le PSG. Cependant, l’excellence de Ronaldo sur le terrain s’est avérée futile alors que le PSG a remporté un triomphe 5-4 sur le Saudi All-Star XI. Le skipper argentin Lionel Messi a marqué le premier but du match après avoir trouvé le fond du filet à la troisième minute. Ronaldo a converti sur place à la 34e minute pour égaliser pour son équipe. Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or a de nouveau ramené son équipe dans la compétition après avoir marqué un autre but égalisateur dans le temps additionnel.

Le match amical contre le PSG s’est également avéré être la première apparition de Cristiano Ronaldo depuis son transfert au club de football saoudien Al-Nassr FC. Ronaldo est devenu le footballeur le mieux payé de l’histoire du football après avoir été enrôlé par Al-Nassr. Ronaldo gagnerait désormais 200 millions de dollars par an. L’ancien attaquant du Real Madrid est devenu agent libre après la résiliation mutuelle de son contrat avec Manchester United l’année dernière.

