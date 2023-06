REGARDER: Cristiano Ronaldo marque le 123e but pour le Portugal lors du 200e match et reçoit le record du monde Guinness

Cristiano Ronaldo a marqué un 123e but massif et a marqué l’occasion de son 200e match pour le Portugal avec une victoire importante pour son pays. La Seleçao s’est rendue en Islande pour conserver intacte sa série de victoires à l’UEFA Euro 2024, et Ronaldo a aidé le Portugal à enregistrer une courte victoire 1-0 grâce à un spectaculaire vainqueur en retard.

Les célébrations pour l’équipe portugaise ont été retardées car le but a été vérifié pour hors-jeu, mais une fois que VAR a autorisé le but, il a marqué des célébrations épiques car c’était le 200e match de Ronaldo et il se révélerait être la différence entre les deux équipes.

Plus tôt, Ronaldo a également reçu un certificat du Guinness World Record après avoir fait le plus d’apparitions dans le football international masculin.

L’Islande a été réduite à 10 hommes lorsque Willum Willumson a reçu ses ordres de marche à la 80e minute, mais ils se sont quand même révélés être un rocher. Le Portugal n’a pu enregistrer que trois tirs cadrés lors d’une sortie difficile pour l’équipe de Ronaldo, mais le capitaine a réussi à voler un vainqueur tardif.

Le joueur de 38 ans a tapé de près après la passe décisive de Goncalo Inacio alors que l’Islande était défaite par une longue passe.

L’arbitre a décidé de vérifier le but pour un éventuel hors-jeu, et une fois le contrôle terminé, Ronaldo et toute l’équipe portugaise ont célébré avec ferveur alors que le capitaine frappait sa marque de fabrique SIUU.

Regardez le 123e but de Ronaldo pour le Portugal lors du 200e match marquant

200e apparition internationale record, 123e but international record et regardez Ronaldo célébrer comme un fou après que le but a été donné. 😂❤️ Je l’aime. pic.twitter.com/LMsban1tpD— Cristiano Ronaldo FP (@ronaldocenter) 20 juin 2023

Ronaldo a également renforcé son record de buts internationaux en inscrivant son 123e but pour le Portugal, ce qui en fait une autre soirée mémorable pour l’ancienne star du Real Madrid et de Manchester United.

« Tellement heureux. C’est ce genre de moment auquel on ne s’attend jamais à le faire, 200 sélections. Pour moi, c’est un exploit incroyable », a déclaré Ronaldo sur le site Web de l’UEFA. « Bien sûr, marquer le but de la victoire, c’est encore plus spécial. »

Les coéquipiers de Ronaldo, Rafael Leão et Bruno Fernandes, semblaient plus susceptibles d’offrir une ouverture à Reykjavik jusqu’à ce que le milieu de terrain islandais Willum soit expulsé avec 10 minutes de temps réglementaire restantes pour un deuxième carton jaune.

Ronaldo avait raté plusieurs occasions et avait été réservé pour avoir plongé à la 83e avant de finalement remporter le vainqueur. Même alors, il y avait une attente anxieuse pour un contrôle VAR avant que Ronaldo puisse célébrer dans son propre style distinctif.

Avec entrées AP