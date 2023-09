REGARDER: Cristiano Ronaldo fait la journée d’un fan aveugle en cliquant sur les images et l’appelle porte-bonheur

Cristiano Ronaldo. L’homme, le mythe, la légende. Un nom qui n’a besoin d’être présenté nulle part dans le monde. L’attaquant portugais talisman a impressionné les fans et les spectateurs avec son jeu fascinant, son étrange instinct pour trouver le fond des filets et aussi son amour pour ses fans.

Et dans une autre démonstration réconfortante d’affection envers ses fans, un clip de Cristiano Ronaldo passant du temps et cliquant sur des photos avec un fan aveugle venu soutenir les Portugais lors de son récent match a volé le cœur d’innombrables autres personnes en ligne.

Alors que Al-Nassr de Ronaldo battait Al Fateh 5-0, l’équipe saoudienne de la Pro League, la fan a eu l’occasion de rencontrer l’homme qu’elle adore énormément.

« Je suis votre plus grand fan », peut-on entendre la jeune fille dire dans la vidéo. Ronaldo, en réponse, a déclaré: « Merci, merci. »

« En fait, je suis juste venu pour toi. J’ai adoré que tu joues et je ne peux pas croire que tu as marqué ces trois buts », a-t-elle ajouté. « Vous m’avez donné de la chance », a répondu Ronaldo.

Ronaldo a été dans une forme sublime pour son équipe d’Al-Nassr en Pro League saoudienne cette saison, ayant inscrit 5 buts et 2 passes décisives en 3 apparitions pour eux, et les a également menés à leur premier trophée après avoir remonté le temps et mis encore Une autre masterclass intemporelle contre Al Hilal pour remporter la Coupe des Champions Arabes des Clubs.

L’arrivée de l’ancienne superstar du Real Madrid dans la Saudi Pro League la saison dernière a joué un rôle déterminant dans la croissance que la ligue a connue depuis lors, puisque des superstars européennes telles que Karim Benzema, Roberto Firmino, Neymar Jr., N’Golo Kante, Jordan Henderson, Ruben Neves a également apporté ses talents à la ligue cet été.

La Ligue saoudienne a récemment gagné en notoriété alors qu’elle explorait les moyens de gagner une place en UEFA Champions League. La SPL participe actuellement à la Ligue des champions de la Confédération asiatique de football, où elle compte quatre participants cette année.

Bien que non conventionnelle, la décision européenne ne serait pas sans précédent. Les membres de l’UEFA comprennent la Turquie, l’Azerbaïdjan, la Géorgie et le Kazakhstan, ainsi qu’Israël, Chypre et l’Arménie.

Mais, pour l’instant, aucune décision permanente n’a été prise et les clubs saoudiens devraient disputer la Coupe des champions de l’AFC cette année, Al-Hilal étant prêt à faire une apparition en Inde pour affronter le club de l’ISL, le Mumbai City FC.