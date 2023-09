REGARDER : Cristiano Ronaldo débloque une nouvelle célébration de but ; Sachez ce que cela signifie

Cristiano Ronaldo a présenté aux fans de football sa nouvelle célébration après avoir inscrit un doublé pour Al-Nassr contre Al-Shahab. La superstar portugaise est actuellement en pleine forme, après avoir marqué cinq buts en trois matchs en Saudi Pro League. Al-Nassr a fait une belle prestation en remportant son match 4-0. Ronaldo a marqué deux penaltys et aidé un but marqué par Sadio Mané. Célébrant l’un des buts, Ronaldo a exécuté une danse traditionnelle saoudienne au lieu de frapper sa signature « Siuuu ». Il a regardé les tribunes, levant son bras droit en l’air à plusieurs reprises et secoua une jambe. Les utilisateurs des médias sociaux d’Arabie Saoudite ont expliqué plus tard que Ronaldo avait copié une Saudi Ardah, une danse folklorique exécutée par des hommes armés d’épées.

Al-Nassr n’a pas réussi à remporter la victoire lors de ses deux premiers matchs de la Saudi Pro League. Ils ont perdu 2-1 contre Al-Ettifaq et 2-0 contre Al-Taawoun avant de marquer cinq buts contre Al-Fateh. Les Chevaliers du Najd ont ensuite affronté Al-Shahab et Ronaldo a marqué sur penalty à la 13e minute. Il en a ajouté un autre à la 38e minute, plaçant son équipe 3-0 contre les Lions Blancs au parc Al-Awwal à Riyad avant la mi-temps. En seconde période, Sultan Al-Ghannam a marqué un quatrième but à la 80e minute pour sceller une victoire dominante.

A LIRE AUSSI | Les notes de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi baissent dans EA Sports FC 24

Malgré un doublé, Cristiano Ronaldo était visiblement contrarié après que sa tête rapide ait été refusée par le VAR. Il a été aperçu en train de crier : « Toujours contre moi ! Putain d’enfer ! ». Ronaldo a apparemment échappé à son marqueur sur une légère poussée, marquant une tête. VAR a jugé ses actions excessives, ce qui a entraîné le refus du but. Il a réussi à retrouver son sang-froid en glissant le ballon pour Sadio Mané pour un troisième but. Ronaldo a eu une autre chance de réaliser son triplé plus tard dans le match après qu’Al-Shahab ait concédé un autre penalty, mais la superstar portugaise a généreusement remis le ballon à son coéquipier Abdulrahman Ghareeb, qui était toujours vierge. Cependant, l’attaquant saoudien a heurté la barre, ratant ainsi l’occasion de marquer en or.

A LIRE AUSSI | Le match MLS de Lionel Messi contre Nashville voit Floyd Mayweather et Ken Griffey Jr. dans les tribunes

Cristiano Ronaldo a remporté son premier trophée avec Al-Nassr après avoir battu Al Hilal 2-1 lors de la finale de la Coupe des champions arabes des clubs 2023 plus tôt ce mois-ci. Il a marqué les deux buts pour remporter le trophée pour son équipe. Ronaldo a également terminé meilleur buteur du tournoi.