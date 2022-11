REGARDER: Craig Goodwin choque la Coupe du monde 2022 avec l’Australie prenant la tête de la France

Les chocs de la Coupe du monde 2022 se poursuivent, l’Australie prenant l’avantage face à la France.

L’Argentine a perdu le premier match de la journée après que l’Arabie saoudite ait surpris Lionel Messi et co. avec statistiquement le choc le plus improbable lors d’une Coupe du monde. Le Danemark, très apprécié, n’a pas non plus réussi à marquer trois points lors de la première demande, faisant match nul contre la Tunisie dans l’autre match du groupe de la France.

Titulaires de la compétition, les Bleus ont succombé à une frappe de Craig Goodwin, la star d’Adélaïde United, âgée de 30 ans, s’arrêtant au bout d’un centre. Plus de malheur a suivi pour l’entraîneur-chef Didier Deschamps, alors que Lucas Hernandez a frappé le pont malgré l’absence de connexion avec un adversaire, semblant s’être tordu le genou.

Quel début pour les Socceroos ! 🙌Craig Goodwin a donné à l’Australie une avance rapide sur la France 😲🇫🇷 0-1 🇦🇺💻🖥📱 Regardez sur @BBCiPlayer, écoutez sur @BBCSounds, obtenez plus sur l’application @BBCSport#BBCWorldCup #BBCFootball pic.twitter.com/ fQJedcEzMs22 novembre 2022 Voir plus

Goodwin, qui n’a été sélectionné que 10 fois par les Socceroos, n’a pas perdu de temps pour capitaliser sur les problèmes de la France pour marquer un superbe premier but.

La star du Bayern Munich, Hernandez, a été remplacée par son frère Theo, qui joue pour l’AC Milan, lors d’un changement précoce. La blessure sera un coup dur pour Deschamps, qui manque déjà un certain nombre de stars clés.

Le duo de milieu de terrain du triomphe de 2018, N’Golo Kante et Paul Pogba ont été exclus de l’édition 2022 pour cause de blessure. L’attaquant du RB Leipzig Christopher Nkunku a ensuite dû se retirer de l’équipe après que la France eut nommé sa liste de 26 joueurs.

Le Français Karim Benzema pose lors de la séance de portraits officiels de la Coupe du monde 2022 à Doha, au Qatar (Crédit image : Michael Regan – FIFA/FIFA via Getty Images)

Peut-être la plus grosse perte du lot, le détenteur du Ballon d’Or Karim Benzema a ensuite été mis à l’écart pendant toute la Coupe du monde, donnant à Oliver Giroud l’opportunité de mener la ligne pour les doubles champions du monde. L’attaquant milanais Giroud est à deux buts du record de tous les temps de Thierry Henry.

Mike Maignan, Presnel Kimpembe et Raphael Varane ont également souffert de blessures : seul ce dernier a fait partie de l’équipe de France.