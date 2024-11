Regarder : Contrôle de la caméra de l’iPhone 16 : changeur de jeu ou gadget ? | Demandez à TG Ep. 1

Contrôle de la caméra de l’iPhone 16 : changeur de jeu ou gadget ? | Demandez à TG Ep. 1



Le bouton de contrôle de l’appareil photo de l’iPhone 16 est-il réellement utile ? Quel est le meilleur téléphone économique que vous puissiez obtenir en 2024 ? SteamOS sera-t-il l’avenir des ordinateurs de poche de jeu ? Découvrez-le en répondant à vos principaux commentaires et questions avec les experts de Tom’s Guide ! Dans notre premier épisode d’Ask TG, nous répondons à vos questions les plus posées, qu’il s’agisse de discuter de l’endroit délicat du Samsung S24FE et de ce que devrait être un véritable téléphone économique, ou encore de savoir si le nouveau bouton de commande de l’appareil photo de l’iPhone 16 change vraiment la donne – ou tombe à plat comme un gadget, et enfin l’un des débats les plus chauds du jeu : SteamOS va-t-il être l’avenir des consoles portables ? Connectez-vous pendant que nos experts détaillent les plus grandes actualités technologiques du moment.