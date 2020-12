La pandémie du COVID-19 bouleversant nos vies, beaucoup aimeraient mesurer les risques personnels qu’ils prennent dans différents scénarios.

Déjà, les scientifiques s’accordent à dire que le nouveau coronavirus se propage par gouttelettes mais peut également s’attarder dans l’air, en particulier dans les espaces mal ventilés.

C’est pourquoi certains chercheurs tentent de mesurer comment les masques et la ventilation peuvent contribuer à prévenir l’infection.

Jose-Luis Jimenez est chimiste de l’atmosphère à l’Université du Colorado à Boulder et il a créé un estimateur du risque d’infection basé sur les informations les plus récentes disponibles sur la propagation du COVID-19.

L’expert de la dynamique des particules dans l’air utilise deux modèles connus basés sur la dispersion des contaminants et sur la manière dont les personnes sont infectées par des virus en suspension dans l’air pour déterminer le nombre de personnes qui seraient infectées dans certains contextes.

«Le modèle essaie de simuler les conditions qui mènent à la surépandage. Il est calibré avec de véritables événements de grande diffusion de cette maladie, tels que la chorale Skagit aux États-Unis, les caisses de restaurants et de bus en Chine, etc. Nous nous attendons donc à ce que cela donne des estimations utiles lorsqu’un super-épandeur est présent dans un espace intérieur ». Jimenez a déclaré à Euronews.

Selon le modèle, si six personnes se trouvaient dans une pièce sans masque et avec une mauvaise ventilation pendant quatre heures et qu’une personne était positive pour le COVID-19, tout le monde serait infecté.

Cependant, si nous réduisons le temps à deux heures et que tout le monde porte des masques et qu’il y a une bonne ventilation, une seule autre personne est infectée.

Regardez comment le modèle fonctionne dans le lecteur vidéo ci-dessus.

Mais il y a des questions aberrantes qui rendent difficile de prédire comment la contagion pourrait agir dans une pièce, y compris que les scientifiques ne comprennent toujours pas complètement à quel point certaines personnes sont contagieuses.

Le modèle semble cependant montrer l’importance d’une bonne ventilation et du port de masque dans la lutte contre le COVID-19 – mais il montre également les limites.

«Je vois cela comme nous aidant à générer un classement de« risque »basé sur la physique, mais les résultats épidémiologiques réels sont toujours plus difficiles à prédire», a déclaré Natalie Dean, professeur de biostatistique à l’Université de Floride, soulignant que cela peut être difficile de prédire comment une personne est infectée.

Le Dr Emma Hodcroft de l’Université de Berne a déclaré qu’elle était une « grande avocate » de « parler beaucoup plus des aérosols et de leur rôle dans l’infection », expliquant que ces aspects sont « largement négligés ».

« Il est assez facile d’essuyer les tables et les surfaces, d’espacer les choses [2 metres] séparés et se sentir plus en sécurité sans affecter le fonctionnement d’une entreprise ou d’un site – mais il est plus difficile de ventiler, d’imposer des masques, de réduire la densité et de réduire le temps passé sur un site – cela change fondamentalement les entreprises et leur mode de fonctionnement », a déclaré Hodcroft à Euronews.

Les experts conviennent que le port d’un masque et une bonne ventilation sont essentiels pour réduire les infections.

«L’utilisation de masques n’est en aucun cas une panacée et doit être combinée à d’autres mesures», a déclaré Hans Kluge, directeur régional de l’Organisation mondiale de la santé pour l’Europe.

«Cependant, si l’utilisation des masques atteignait 95%, des« verrouillages »ne seraient pas nécessaires. Mais, à 60% ou moins de masques utilisés, il est difficile d’éviter les verrouillages. »

Une étude de juin 2020 publiée dans Health Affairs a révélé que les masques ralentissaient la propagation du COVID-19 après une analyse des mandats de masque dans quinze États américains et à Washington DC.

Il existe également des preuves anecdotiques de leur efficacité.

Au Missouri, deux coiffeurs atteints de COVID-19 sont entrés en contact avec 140 clients et aucun d’entre eux n’a contracté le virus.

L’outil de Jimenez mesure également l’importance d’une bonne ventilation pour lutter contre le COVID-19.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis préviennent que la transmission aérienne du COVID-19 peut se produire dans des environnements mal ventilés, mais affirme que la propagation se fait « principalement par la transmission de gouttelettes respiratoires à courte distance ».

«Il n’y a aucune preuve d’une propagation efficace (c’est-à-dire, routine, propagation rapide) à des personnes éloignées ou qui pénètrent quelques heures après la présence d’une personne infectieuse», déclare le CDC.

Mais « une ventilation inadéquate » peut créer « une accumulation de petites gouttelettes et particules respiratoires en suspension », ajoute le CDC.

L’Organisation mondiale de la santé a également reconnu un risque de transmission par voie aérienne dans des endroits mal ventilés, dans un rapport publié à la suite d’une lettre de 239 experts exhortant les scientifiques à reconnaître cette possibilité.

De nombreuses autorités sanitaires suggèrent désormais d’ouvrir les fenêtres à l’intérieur ou de se réunir à l’extérieur si possible pour éviter les rassemblements à l’intérieur où les gens risquent plus facilement de propager le coronavirus.