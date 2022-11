REGARDER | Chaos absolu ! Émeutes de la Coupe du monde à Bruxelles après la victoire du Maroc sur la Belgique

La police a utilisé des canons à eau et des gaz lacrymogènes après avoir été attaquée par des supporters de football qui ont semé le chaos dans le centre de Bruxelles dimanche après la victoire choc du Maroc 2-0 en Coupe du monde contre la Belgique au Qatar.

Des dizaines de fans ont brisé les vitrines des magasins, lancé des feux d’artifice et incendié des véhicules.

Avant même la fin du match, “des dizaines de personnes, dont certaines portaient des sweats à capuche, ont cherché à s’affronter avec la police, ce qui a compromis la sécurité publique”, a indiqué la police bruxelloise dans un communiqué.

Une porte-parole a déclaré que certains supporters étaient armés de bâtons et qu’un journaliste “a été blessé au visage par des feux d’artifice”.

Une centaine de policiers ont été mobilisés tandis que les habitants étaient avertis d’éviter certains quartiers du centre-ville. Les stations de métro ont été fermées et les rues bloquées pour limiter la propagation de la violence.

“Je condamne avec la plus grande fermeté les incidents de cet après-midi. La police est déjà fermement intervenue. Je déconseille donc aux supporters de venir au centre-ville. La police fait tout son possible pour maintenir l’ordre public”, a tweeté le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close.

“J’ai ordonné à la police de procéder à l’arrestation des fauteurs de troubles.”

REGARDEZ CI-DESSOUS :

Émeutes à Bruxelles après la défaite de la Belgique contre le Maroc ???? aujourd’hui. La victoire du Maroc a été une surprise majeure lors de la Coupe du monde et a été célébrée avec enthousiasme par les supporters d’origine immigrée marocaine dans de nombreuses villes belges. pic.twitter.com/bKGBBi8uYl — Africa View Facts (@AfricaViewFacts) 27 novembre 2022

La police néerlandaise inculpe des supporters marocains

La police anti-émeute néerlandaise a lancé dimanche des coups de matraque dans trois villes pour disperser des supporters de football marocains indisciplinés célébrant la victoire 2-0 du pays en Coupe du monde contre la Belgique au Qatar.

La police est intervenue à Rotterdam, où quelque 500 personnes se sont rassemblées près du centre-ville, ainsi qu’à La Haye, Amsterdam et Utrecht, a tweeté la police néerlandaise.

“Des partisans ont lancé des feux d’artifice et du verre sur la police anti-émeute qui a ensuite porté des accusations”, a déclaré la police de Rotterdam.

Des images vidéo montraient des policiers avec des matraques et des boucliers balayant le centre-ville.

La police anti-émeute a également dispersé des supporters à Amsterdam et à La Haye.

La grande communauté marocaine des Pays-Bas a éclaté en célébrations, allumant des torches et des feux d’artifice et conduisant en klaxonnant et agitant des drapeaux marocains peu de temps après la fin du match.

L’équipe marocaine de football est très suivie aux Pays-Bas.

L’ailier d’origine néerlandaise Hakim Ziyech – dont le but juste avant la mi-temps a été refusé – est un favori particulier, ayant commencé sa carrière ici, jouant pour l’Ajax d’Amsterdam pendant quatre ans avant d’être transféré à Chelsea en 2020.