Regarder : Chandhok, ancien pilote de F1, survit à un « moment effrayant » alors que sa voiture prend feu

L’ancien pilote de F1 Karun Chandhok a échappé à une blessure grave lors d’une course au Goodwood Revival 2023 samedi. La voiture de Chandhok a pris feu et a fait un tour pour lui compliquer la tâche. Cependant, le pilote indien a fait preuve d’étonnants réflexes pour contrôler sa voiture et d’une grande présence d’esprit pour la sortir du circuit. Chandhok a emmené sa voiture sur l’herbe de la route, puis est rapidement sorti du véhicule de course. Même si l’incident a été horrible, les mouvements de Chandhok ont ​​été tout simplement parfaits.

Regardez-le ici :

Moment effrayant pour @karunchandhok il y a quelques minutes @goodwoodrevival dans l’emblématique GTO Plus important encore, je suis vraiment content qu’il aille bien, mais je dois dire que les économies, le contrôle de la voiture et la présence d’esprit pour la faire sortir rapidement du circuit et sur l’herbe étaient Nous pensions avoir fini… pic.twitter.com/vnPfK7KxGd – Suhail Chandhok (@suhailchandhok) 9 septembre 2023

En parlant de Formule 1, Max Verstappen a remporté une 10e course consécutive, un record, la semaine dernière après s’être imposé au Grand Prix d’Italie lors d’une démonstration de force de Red Bull à Monza.

Le champion du monde en titre, Verstappen, a dominé lors d’une belle journée dans le nord de l’Italie, ce qui a déçu les fans de Ferrari, son coéquipier de Verstappen, Sergio Perez, terminant deuxième devant l’espoir local et poleman Carlos Sainz.

L’Espagnol Sainz a repoussé plus de 11 secondes en troisième position, incapable de résister à la puissance de Verstappen, leader en fuite du championnat des pilotes.

Verstappen a étendu son avance sur son coéquipier Sergio Perez en tête du classement des pilotes à 145 points et a également veillé à ce que Red Bull maintienne son bilan parfait avec 14 victoires en autant de GP cette saison.

Le pilote de 29 ans a désormais remporté 12 des courses de cette saison et est presque certain de remporter son troisième titre consécutif en F1 après avoir battu un record qu’il partageait avec Sebastian Vettel en s’imposant à Zandvoort le week-end dernier.

Le pilote néerlandais a terminé 10e d’affilée dans une course qui a été retardée de 20 minutes et réduite à 51 tours après que la voiture Alpha-Tauri de Yuki Tsunoda ait subi une panne de moteur pendant le tour de formation de la course.

(Avec entrées AFP)