Regarder cette illusion d’optique pendant 30 secondes peut vous déconcerter

Les photographies, les conceptions artistiques et les motifs peuvent être interprétés de plusieurs façons car ils peuvent apparaître différemment selon les personnes. Mais qu’est-ce qu’une bonne illusion d’optique ? Quelque chose qui vous fera vous frotter les yeux en permanence, incrédule. Les illusions d’optique sont ahurissantes. De nombreuses illusions révèlent vos traits de personnalité cachés et tiennent parfois à distance vos capacités d’observation. Ils peuvent être sous n’importe quelle forme, que ce soit une représentation picturale, une forme physique, un puzzle ou une énigme.

Dernièrement, une illusion d’optique fait le tour d’Internet. C’est une petite grille noire avec des bordures grises épaisses et chaque coin a un cercle blanc. Dans cette illusion, vous ne trouverez aucun chiffre, image ou animal derrière la balance, mais regardez simplement la photo pendant environ 30 secondes.

Ce casse-tête te fera penser qu’il y a un point noir à l’intérieur de chaque cercle blanc et qu’ils pourraient apparaître un par un jusqu’à ce que tu te concentres sur l’un d’eux.

Savez-vous comment cela trompe votre cerveau? C’est parce que cette illusion est une sorte de grille qui trompe la vision d’une personne. Il existe deux types courants, qui sont l’illusion de grille Hermann et l’illusion de grille scintillante.

Selon inverse.com, ce processus est connu sous le nom d’effet d’extinction, car la circonférence du cercle blanc des points noirs où les allées grises se rencontrent, il y a moins de contraste entre le noir et le gris et le cerveau est amené à penser que le point est en fait plus léger.

Selon The Verge, cela se produit parce que les cellules rétiniennes de la feuille de tissu appelée rétine à l’arrière de l’œil détectent le contraste.

Essayez celui-ci avec vos amis et votre famille pour voir leurs réactions. Il existe de nombreuses illusions d’optique disponibles sur Internet, vous pouvez également les essayer, elles pourraient soit augmenter vos capacités d’observation, soit révéler votre personnalité !

