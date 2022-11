REGARDER: “C’était pour toi, Finlay” – Jack Grealish confirme que la célébration de la Coupe du monde 2022 était pour un jeune fan

Jack Grealish a confirmé que sa célébration de but contre l’Iran lors de la Coupe du monde 2022 était pour un jeune fan appelé Finlay.

Beaucoup soupçonnaient que les mouvements de danse de Grealish étaient un retour à une récente rencontre avec Finlay, un fan de Manchester City avec Cerebral Palsy qui a rencontré son idole dans une vidéo qui est ensuite devenue virale.

La sœur de Grealish vit également avec la maladie et Finlay a écrit à la star de City pour lui dire qu’il était son joueur préféré et un bon frère pour sa sœur. À son tour, Grealish est allé rencontrer Finlay et le remercier pour sa lettre. Dans la vidéo, que vous pouvez regarder ci-dessous, Finlay demande à son héros d’exécuter le ver la prochaine fois qu’il marque, ce à quoi la star anglaise rit et admet qu’il ne pouvait pas faire ça. En fin de compte, le couple s’installe sur la célébration que Grealish a semblé effectuer au Qatar.

Grealish a ravi les fans anglais dans une interview d’après-match avec la BBC, confirmant que la promesse faite à Finlay était à l’origine de ses mouvements spectaculaires.

“J’ai rencontré le jeune Enfin il y a environ un mois”, a déclaré Grealish à la BBC après la victoire de l’Iran. “De toute évidence, je m’entendais très bien avec lui. Il est atteint de paralysie cérébrale, comme ma petite sœur également. Il m’a demandé de faire une fête pour lui et, heureusement, il est venu à la Coupe du monde.

“Pour moi, c’est juste faire une fête, mais cela signifiera le monde pour lui, j’en suis sûr. Finlay celui-ci est pour toi!” Il a conclu, avant de souffler un baiser sur la caméra.

“Finlay, ceux-là pour toi” 🥹Jack Grealish me parle de sa célébration après son but contre l’Iran. Quel moment de bien-être aujourd’hui ! #FIFAWorldCup pic.twitter.com/SKuOLVwRAV21 novembre 2022 Voir plus

