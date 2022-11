REGARDER | Cérémonie des récompenses nationales du sport 2022

Le joueur de tennis de table vétéran indien Sharath Kamal Achanta a été la tête d’affiche des National Sports Awards 2022 et a reçu le prix Major Dhyan Chand Khel Ratna – décerné pour la performance spectaculaire et la plus remarquable dans le domaine du sport par un sportif au cours des quatre années précédentes par Le président indien Draupadi Murmu à Rashtrapati Bhavan aujourd’hui.

Les prix Arjuna pour leurs performances exceptionnelles dans les sports et les jeux ont été décernés à 25 sportifs, dont Seema Punia, Lakshya Sen, Nikhat Zareen, R Praggnanandhaa, Deep Grace Ekka, Sushila Devi, Sagar Kailas Ovhalkar, Omprakash Mitharval, Vikas Thakur, Manasi Girishchandra Joshi, entre autres.

Cinq entraîneurs ont été choisis pour le prix Dronacharya dans la catégorie régulière et trois entraîneurs dans la catégorie à vie. Le prix Dhyan Chand pour l’ensemble de ses réalisations dans les sports et les jeux a été décerné à quatre sportifs, dont Ashwini Akkunji C, Dharamvir Singh, BC Suresh et Nir Bahadur Gurung.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Le président Draupadi Murmu remet le prix Arjuna au joueur d’échecs R Praggnanandhaa lors de la cérémonie des National Sports and Adventure Awards 2022 à Rashtrapati Bhavan. pic.twitter.com/1OPxS7DaoW— ANI (@ANI) 30 novembre 2022

Trois entités, dont TransStadia Enterprises Private Limited, Kalinga Institute of Industrial Technology et Ladakh Ski and Snowboard Association, ont été recommandées pour Rashtriya Khel Protsahan Puruskar.

Le trophée Maulana Abul Kalam Azad 2022 a été décerné à l’Université Guru Nanak Dev d’Amritsar. Les National Sports Awards sont décernés chaque année pour reconnaître et récompenser l’excellence dans le sport.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici