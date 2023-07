REGARDER: Carlos Alcaraz décroche le premier titre de Wimbledon contre Novak Djokovic

L’Espagnol Carlos Alcaraz célèbre avec le trophée après avoir battu le Serbe Novak Djokovic pour remporter la finale du simple masculin lors de la quatorzième journée des championnats de tennis de Wimbledon à Londres, le dimanche 16 juillet 2023. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

Le titre à l’AELTC était le deuxième majeur d’Alcaraz de sa carrière naissante après son triomphe à l’US Open 2022 et est sûr d’être un coup dans le bras du joueur de 20 ans qui semble de plus en plus susceptible de prendre le relais sur le circuit de tennis au fil du temps. par.