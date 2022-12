REGARDER | “Ça suffit”: le Premier ministre britannique annonce la répression de l’immigration clandestine

Le nombre d’immigrants illégaux qui traversent la Manche a plus que doublé au cours des deux dernières années.

Les chiffres du gouvernement montrent que les Albanais représentent le nombre le plus élevé.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré que les immigrants entrés illégalement dans le pays seraient détenus et renvoyés rapidement soit dans leur pays d’origine, soit dans un pays sûr.

La Grande-Bretagne a déclaré mardi qu’elle prévoyait d’introduire une nouvelle législation pour empêcher les migrants qui traversent la Manche de rester dans le pays, alors que le gouvernement tente de contrôler une augmentation du nombre de personnes arrivant dans de petits bateaux sur sa côte sud.

Le nombre de personnes arrivant en Angleterre à travers la Manche a plus que doublé au cours des deux dernières années, les chiffres du gouvernement montrant que les Albanais représentent le plus grand nombre de personnes arrivant par cette route.

Le Premier ministre Rishi Sunak a annoncé une nouvelle stratégie en cinq points pour lutter contre l’immigration clandestine, y compris des plans pour accélérer le retour des demandeurs d’asile albanais et doubler le nombre de travailleurs chargés des demandes d’asile.

“Si vous entrez illégalement au Royaume-Uni, vous ne devriez pas pouvoir rester ici”, a déclaré Sunak au Parlement. “Au lieu de cela, vous serez détenu et renvoyé rapidement soit dans votre pays d’origine, soit dans un pays sûr où votre demande d’asile sera examinée.”

L’arrivée de migrants sur de petits bateaux est devenue un problème politique majeur pour le gouvernement conservateur, en particulier dans les zones populaires du nord et du centre de l’Angleterre, où les migrants sont accusés de rendre plus difficile la recherche d’emploi et d’étirer les services publics.

Sunak a déclaré qu’à l’avenir, les migrants seraient hébergés dans des parcs de vacances désaffectés, d’anciens logements étudiants et des sites militaires excédentaires plutôt que dans des hôtels, et le gouvernement s’attendait à éliminer l’arriéré des décisions initiales en matière d’asile d’ici la fin de l’année prochaine.

La ministre britannique de l’Intérieur, la ministre de l’Intérieur Suella Braverman, a récemment qualifié la vague d’arrivées d'”invasion” et décrit de nombreux migrants comme des “criminels”, ce qui a provoqué la colère du Premier ministre albanais Edi Rama.

Sunak a déclaré qu’au cours des prochains mois, des milliers d’Albanais seraient renvoyés chez eux.

“REPRENDRE LE CONTRÔLE”

Les gouvernements britanniques successifs ont promis d’arrêter l’arrivée de petits bateaux et pourtant les traversées se sont poursuivies. Les inquiétudes concernant le niveau d’immigration ont été un moteur du vote pour le Brexit lors d’un référendum en 2016, les partisans appelant la Grande-Bretagne à “reprendre le contrôle” de ses frontières.

Sunak a déclaré que le public avait “le droit d’être en colère” et a déclaré que le système actuel était injuste pour ceux qui avaient un véritable dossier d’asile.

Il a dit:

Il n’est ni cruel ni méchant de vouloir briser l’étau des gangs criminels qui font le commerce de la misère humaine. Trop c’est trop.

Plus tôt cette année, le gouvernement britannique a annoncé son intention d’expulser les migrants vers le Rwanda parallèlement à d’autres efforts, espérant que cela dissuaderait ceux qui arrivent dans de petits bateaux.

La politique a fait l’objet d’une contestation judiciaire devant la Haute Cour de Londres début septembre lorsqu’une coalition de groupes de défense des droits de l’homme et un syndicat ont soutenu que la politique rwandaise était irréalisable et contraire à l’éthique. Une décision est attendue prochainement.

Sunak a déclaré que le gouvernement reprendrait les vols vers le Rwanda et a annoncé que le parlement serait invité à fixer des quotas sur le nombre de personnes pouvant être admises pour des raisons humanitaires.

Bien que le système d’asile britannique soit souvent lent à traiter les demandes, environ les deux tiers des arrivées par petits bateaux dont les cas ont été examinés se sont avérés être des réfugiés de guerre ou de persécution.

Les groupes de défense des droits de l’homme ont critiqué l’utilisation d’une rhétorique passionnée autour des points de passage, qui ne représentent qu’une fraction du nombre de personnes arrivant dans le pays.

Un nombre record de 44 867 ont jusqu’à présent traversé la Manche sur de petits bateaux pour entrer en Grande-Bretagne jusqu’à présent cette année.