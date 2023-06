REGARDER | «Ça sent comme si quelqu’un faisait un barbecue»: les New-Yorkais se masquent et endurent une brume apocalyptique

New York, normalement connue pour son ciel bleu perçant, subissait le pire indice de qualité de l’air (IQA) de toutes les grandes villes du monde.

Le commissaire à la santé de la ville de New York, Aswin Vasan, a déclaré que la qualité de l’air était pire depuis les années 1960.

La gouverneure de l’État de New York, Kathy Hochul, l’a qualifiée de « crise d’urgence » qui pourrait durer plusieurs jours.

« Cela sent comme si quelqu’un faisait un barbecue », a déclaré Nicha Suaittiyanon, une touriste de 30 ans à New York en provenance de Thaïlande, qui se plaignait d’avoir les yeux larmoyants et qui démangeaient.

Plus de 100 millions de personnes dans le nord-est des États-Unis, et s’étendant à l’ouest jusqu’à Chicago et au sud jusqu’à Atlanta, ont fait l’objet d’avertissements de pollution après que la fumée ait dérivé à des centaines de kilomètres du Canada, a déclaré l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA).

IQAir.com, qui suit la qualité de l’air dans le monde, a déclaré que New York – normalement connue pour son ciel bleu perçant – subissait le pire indice de qualité de l’air (IQA) de toutes les grandes villes du monde.

New Delhi, connue pour sa pollution, était la deuxième pire. New York est normalement en dehors du top 3 000 des villes les plus polluées, selon le site Internet.

La fumée des incendies de forêt au Canada a enveloppé New York dans un smog apocalyptique record mercredi alors que les villes de la côte est des États-Unis ont émis des alertes sur la qualité de l’air et que des milliers de personnes ont évacué leurs maisons au Canada.

Le maire de la Big Apple a exhorté les habitants à rester à l’intérieur alors que l’épaisse brume de pollution jetait une lueur étrange et jaunâtre sur les célèbres gratte-ciel de Manhattan, retardait les vols et forçait le report d’événements sportifs.

Au Canada même, les incendies de forêt dévastateurs ont déplacé plus de 20 000 personnes et brûlé environ 3,8 millions d’hectares de terres.

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré qu’il s’agissait de la pire saison des incendies de forêt au Canada.

‘Dangereux’

AirNow, un autre moniteur, a déclaré que l’IQA de la Big Apple avait atteint un niveau dangereux de 413 à 21h00, juste en deçà du maximum de 500 de l’échelle.

Le scientifique de la NASA, Ryan Stauffer, a déclaré à l’AFP que New York avait dépassé son précédent IQA élevé, fixé il y a 21 ans.

Le commissaire à la santé de la ville de New York, Aswin Vasan, a déclaré que la qualité de l’air était pire depuis les années 1960, tandis que la gouverneure de l’État de New York, Kathy Hochul, l’a qualifiée de « crise d’urgence » qui pourrait durer plusieurs jours.

Toutes les activités de plein air dans les écoles publiques de New York ont ​​​​été suspendues, le maire Eric Adams exhortant les citadins à limiter le temps passé à l’extérieur aux « nécessités absolues ».

« Ce n’est pas le jour pour s’entraîner pour un marathon », a-t-il déclaré aux journalistes.

Le smog enveloppait la Statue de la Liberté et l’horizon de Manhattan, la Federal Aviation Administration affirmant qu’il avait ralenti le trafic vers et depuis les aéroports de la ville en raison d’une visibilité réduite.

La Major League Baseball a reporté le match de mercredi entre les Yankees de New York et les White Sox de Chicago ainsi que le match à domicile des Phillies contre les Tigers de Detroit en raison de la mauvaise qualité de l’air.

La WNBA et la National Women’s Soccer League ont également annoncé des reports.

Les organisateurs de musique ont annulé la soirée d’ouverture d’une série de concerts à Brooklyn qui mettrait en vedette Corinne Bailey Rae.

Et l’actrice Jodie Comer a quitté la scène de son one-woman show « Prima Facie » à Broadway après seulement dix minutes, invoquant des difficultés respiratoires, et a été remplacée par une doublure, a indiqué à l’AFP un porte-parole de la production.

À Washington, les autorités ont averti que la qualité de l’air était « malsaine pour les personnes souffrant de maladies cardiaques ou pulmonaires, les personnes âgées, les enfants et les adolescents » et ont annulé toutes les activités de plein air dans les écoles publiques, y compris les cours de sport.

‘Crise climatique’

La porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que la situation était « un exemple alarmant de la manière dont la crise climatique perturbe nos vies ».

Les scientifiques disent que le réchauffement des températures augmente le risque de temps chaud et sec qui attise souvent les incendies de forêt.

Au Canada, plus de 11 000 habitants ont déjà été évacués de la province de Québec, aujourd’hui l’épicentre de la catastrophe, et 4 000 autres devraient fuir d’ici la fin de mercredi, a déclaré le chef local François Legault.

Le président américain Joe Biden a déclaré sur Twitter que plus de 600 pompiers et autres membres du personnel américains, ainsi que du matériel, avaient été déployés au Canada pour aider à combattre les incendies.

La Maison Blanche a déclaré que Biden s’était entretenu avec Trudeau mercredi, offrant « un soutien supplémentaire pour répondre aux incendies de forêt dévastateurs et historiques ».

Trudeau sur Twitter a déclaré qu’il avait remercié Biden, ajoutant: « Ces incendies affectent les routines quotidiennes, les vies et les moyens de subsistance, ainsi que la qualité de notre air. »

« Nous continuerons à travailler… pour lutter contre le changement climatique et faire face à ses impacts. »

De retour à New York, Jack Wright, un avocat à la retraite de 76 ans, a déclaré que la pollution avait « en quelque sorte généré une toux toute la journée ».

« J’ai arrêté de fumer il y a 50 ans, mais c’est une sorte de toux que j’aurais quand je fumais », raconte-t-il à l’AFP, bravant une promenade le long de l’East River.

Cependant, tout le monde n’a pas été dérangé par la puanteur âcre qui pesait sur la ville de 8,7 millions d’habitants.

« Cela ne me dérange pas. Vous savez, New York a souvent une odeur étrange », a déclaré Pamela Roderick, une retraitée de 78 ans.